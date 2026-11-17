Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Αντιστράτηγος εν αποστρατεία Κωνσταντίνος Τραχανατζής. Ο εκλιπών υπήρξε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και σεβαστές φυσιογνωμίες στον χώρο των Καταδρομών, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ιστορία του όπλου.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο Στρατηγός έδινε μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Τη θλιβερή είδηση της απώλειάς του μετέφερε το βράδυ της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου 2026 η κόρη του.

Κατά τη διάρκεια της μακράς και απαιτητικής σταδιοδρομίας του, ο Κωνσταντίνος Τραχανατζής ταύτισε το όνομά του με την σκληρή εκπαίδευση και τη διαμόρφωση ολόκληρων γενεών Ελλήνων καταδρομέων και αλεξιπτωτιστών.

Για όσους υπηρέτησαν υπό τις διαταγές του αλλά και για τους νεότερους συναδέλφους του, αποτέλεσε διαχρονικό σημείο αναφοράς στρατιωτικής αρετής, ήθους και αφοσίωσης στο καθήκον.

Η ομιλία του πριν από έναν χρόνο στην τελετή λήξης της Πανελλήνιας Άσκησης Εφέδρων «Μακεδονομάχος 2025» που συγκίνησε:

Συγγενείς, φίλοι και παλιοί συνάδελφοι θα τον αποχαιρετήσουν την προσεχή Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, καθώς η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο χωριό Βραχιά.

Από τους Καταδρομείς στη διοίκηση κορυφαίων στρατιωτικών σχολών

Ο Κωνσταντίνος Τραχανατζής υπηρέτησε ως Διοικητής της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αλλά και ως Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Σύμφωνα με τα επίσημα ιστορικά στοιχεία της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, ανέλαβε τη διοίκησή της στις 12 Μαρτίου 1997, παραμένοντας στη συγκεκριμένη θέση μέχρι τον Απρίλιο του 1998.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η προσφορά του στις Ειδικές Δυνάμεις, όπου διακρίθηκε για την αυστηρότητα στην εκπαίδευση, την προσήλωση στη στρατιωτική πειθαρχία και τις υψηλές απαιτήσεις που έθετε τόσο στον εαυτό του όσο και στους υφισταμένους του.

Ο διοικητής που δεν ξέχασαν οι καταδρομείς του

Χαρακτηριστική είναι η συγκινητική μαρτυρία του εφέδρου αξιωματικού Ειδικών Δυνάμεων Γεωργίου Ρισάκη, ο οποίος υπηρέτησε υπό τις διαταγές του το 1985, στο 5ο ΕΤΕΘ, στην Αντιμάχεια της Κω.

Στην προσωπική του αναφορά περιγράφει έναν διοικητή απαιτητικό, αυστηρό αλλά και βαθιά ανθρώπινο, που φρόντιζε να δίνει ο ίδιος πρώτος το παράδειγμα στους στρατιώτες του.

Η σχέση που δημιουργήθηκε εκείνη την περίοδο εξελίχθηκε σε φιλία που διήρκεσε περισσότερα από σαράντα χρόνια, αποτυπώνοντας τον ιδιαίτερο δεσμό που διατηρούσε ο Στρατηγός με όσους είχαν υπηρετήσει κοντά του.

Η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη και στους αποστράτους

Μετά την αποστρατεία του, ο Κωνσταντίνος Τραχανατζής συνέχισε να βρίσκεται κοντά στη στρατιωτική οικογένεια.

Τον Οκτώβριο του 2017 ανέλαβε την προεδρία του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), συμμετέχοντας ενεργά σε εκδηλώσεις, συναντήσεις και πρωτοβουλίες που αφορούσαν τους αποστράτους αξιωματικούς.

Η παρουσία του στα στρατιωτικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης παρέμεινε ουσιαστική και μετά το πέρας της ενεργού υπηρεσίας του.

Η απώλειά του αφήνει πίσω της τη μνήμη ενός αξιωματικού που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην υπηρεσία της πατρίδας και στην εκπαίδευση των στελεχών του Ελληνικού Στρατού.

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