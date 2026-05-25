Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών η Γωγώ Μαστροκώστα, μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Η γνωστή παρουσιάστρια και γυμνάστρια νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», δίνοντας μια μακροχρόνια και γενναία μάχη με τον καρκίνο. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της είχε στο πλευρό της τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, και την κόρη τους, Βικτώρια.

Την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλλα.

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο, καθώς και σε ολόκληρο το πανελλήνιο.

