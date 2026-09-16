Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο κορυφαίος Έλληνας σκακιστής Γιώργος Μακρόπουλος. Ο εκλιπών υπήρξε επίτιμος πρόεδρος της ΕΣΟ και σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού και διεθνούς σκακιού, καθώς και αντιπρόεδρος της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE). Είχε κατακτήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα επτά φορές και ήταν Διεθνής Μάστερ από το 1979, ενώ εκπροσώπησε την Ελλάδα σε τρεις Σκακιστικές Ολυμπιάδες.

I just got the news that Georgios Makropoulos passed away. He was a seven-time Greek champion and served as president of the Greek Chess Federation from 1982 to 2021. General Secretary from 1990 and FIDE Deputy President from 1996 to 2018. In 2015–18, he effectively exercised… pic.twitter.com/u1nWh73oJb — David Llada ♞ (@davidllada) September 15, 2026

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας

«Η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία ανακοινώνει με βαθιά θλίψη την απώλεια του Γιώργου Μακρόπουλου, Επίτιμου Προέδρου της ΕΣΟ, σε ηλικία 73 ετών, μιας σημαντικής προσωπικότητας του ελληνικού και διεθνούς σκακιού.

Ο Γιώργος Μακρόπουλος διετέλεσε επί δεκαετίες Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ενώ υπηρέτησε επί σειρά ετών και την Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE), ως Αναπληρωτής Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος.

Η ΕΣΟ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλη την σκακιστική κοινότητα που υπηρέτησε πιστά στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση για τον τελευταίο αποχαιρετισμό».

Η ανάρτηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιού

Σε ανάρτησή της, η Διεθνής Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE) εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του Έλληνα πρωταθλητή στο σκάκι, κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στην πορεία και τις διακρίσεις του.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Γεώργιου Μακρόπουλου, αντιπροέδρου της FIDE και μιας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού και διεθνούς σκακιού.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1953, ο Μακρόπουλος αναδείχθηκε από νωρίς σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού σκακιού και συμμετείχε σε δύο Παγκόσμια Πρωταθλήματα Νέων, το 1969 και το 1971. Τη δεκαετία του 1970 καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες σκακιστές, κατακτώντας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα επτά φορές: το 1971, 1973, 1975, 1977, 1978, 1980 και 1985.

Ο Μακρόπουλος, ο οποίος είναι Διεθνής Μάστερ από το 1979, εκπροσώπησε τη χώρα του σε τρεις Σκακιστικές Ολυμπιάδες (1972, 1974 και 1980 – δύο φορές στην πρώτη θέση). Αργότερα, ως πρόεδρος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, συνέβαλε σημαντικά στη διοργάνωση δύο Σκακιστικών Ολυμπιάδων στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη, το 1984 και το 1988. Εκπροσώπησε επίσης την Ελλάδα σε ευρωπαϊκές και βαλκανικές ομαδικές διοργανώσεις.

Η σημαντικότερη συμβολή του Μακρόπουλου στον κόσμο του σκακιού ήταν μέσω του διοικητικού του έργου. Δημοσιογράφος στο επάγγελμα, υπήρξε σταθερό στέλεχος της ηγεσίας της FIDE από το 1986, υπηρετώντας σε κορυφαίες θέσεις, μεταξύ των οποίων εκείνες του αναπληρωτή προέδρου και του αντιπροέδρου.

Για δεκαετίες, ο Γεώργιος Μακρόπουλος ήταν μια γνώριμη παρουσία στα σημαντικότερα διεθνή σκακιστικά γεγονότα και στα συνέδρια της FIDE. Η πολυετής εμπειρία του, οι οργανωτικές του ικανότητες και το εκτεταμένο δίκτυο επαφών του τον κατέστησαν μία από τις πλέον καθοριστικές προσωπικότητες στη διοίκηση του διεθνούς σκακιού.

Η FIDE εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους, στους συνεργάτες του και σε ολόκληρη την ελληνική σκακιστική κοινότητα».