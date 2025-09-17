Την τελευταία του πνοή άφησε το μεσημέρι της Τετάρτης ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Παυλάκης, σε ηλικία 54 ετών.

Ο άτυχος εικονολήπτης υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε ρεπορτάζ μαζί με τον δημοσιογράφο του σταθμού, Κωνσταντίνο Φλαμή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, βρισκόταν στη Φωκίδα και κάλυπτε ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου.

Το website Flamis.gr του Γιώργου Φλαμή, αναφέρει πως στον δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λιδωρίκι και ενώ βρισκόντουσαν σε δύο διαφορετικά οχήματα ο Γιώργος Παυλάκης έκανε νόημα ότι δεν αισθάνεται καλά. Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες. Ο Γιώργος συνήλθε, ρωτήθηκε αν έχει σακχαρο, απαντησε θετικά και έλαβε δύο καραμέλες χάρη στις οποίες προσωρινά συνήλθε.

Συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου και ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφθασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας. Με το που πάρκαρε υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.

Ο γιατρός με τη βοήθεια όλων τον μετέφεραν στο εσωτερικό του κτηρίου. Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά και ό,τι άλλο προβλέπεται, όμως δυστυχώς ήταν αργά.

Ήταν γνωστός και αγαπητός στους κύκλους των ανθρώπων των Μέσων Ενημέρωσης και εργαζόταν για τον AΝΤ1. Ήταν πατέρας δύο παιδιών και καταγόταν από το Μεσολόγγι.