Μια ανείπωτη τραγωδία, που δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους, συνέβη στον Βόλο.

Το Σάββατο έγινε γνωστός ο θάνατος της 54χρονης Αφεντούλας Ξάφη – Κασάπογλου, μητέρας τριών παιδιών, με την οικογένειά της να θρηνεί τον χαμό της.

Όμως η μοίρα έπαιξε σκληρό παιχνίδι με την οικογένεια, καθώς μόλις δύο 24ωρα μετά τον χαμό της 54χρονης, την ακολούθησε και ο σύζυγός της Δημήτρης Κασάπογλου, αφήνοντας ορφανά τα τρία τους παιδιά.

Η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι δεν μπορούν να πιστέψουν πως τα δύο τους αγαπημένα πρόσωπα έφυγαν από τη ζωή με διαφορά λίγων μόνο ωρών.

Η κηδεία της Αφεντούλας τελέστηκε μόλις χθες στην Ευαγγελίστρια και αύριο, Τρίτη στις 11:30 θα τελεστεί στον ίδιο Ναό και η κηδεία του συζύγου της, Δημήτριου Κασάπογλου 54 ετών.

