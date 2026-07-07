Μπάζα και ακατάλληλες συνθήκες βρήκαν μπροστά τους οι δύο πραγματογνώμονες που ορίστηκαν από τις Εισαγγελικές Αρχές για να διαπιστώσουν τα αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης δεν μπορούν να κάνουν αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη.

Το πρωί, ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, ώστε οι πραγματογνώμονες να μπορέσουν να εργαστούν και να κάνουν την αυτοψία τους.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος είναι αρμόδιος για την απομάκρυνση των μπάζων, ωστόσο, όπως τονίζουν εισαγγελικές πηγές, πρόκειται για μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πρέπει σε κάθε περίπτωση, να βρεθεί άμεσα λύση.

Πάντως, τα μπάζα πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς υπάρχουν και προσωπικά αντικείμενα των ενοίκων. Ο χώρος πρέπει να σημειωθεί ότι φυλάσσεται επί 24 ώρες.