Ελεύθεροι αφέθηκαν, με απόφαση του εισαγγελέα, οι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση της πρωτοφανούς κατάρρευσης της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα. Η εισαγγελική αρχή έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να έρθουν στο φως τα αίτια της καταστροφής.

Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών βρίσκονται οι δύο ιδιοκτήτες του οικοπέδου (οι οποίοι είναι μηχανικοί και μέτοχοι της εταιρείας που είχε αναλάβει το project), δύο υπεύθυνοι μηχανικοί, καθώς και ο εργολάβος του έργου. Η έρευνα θα κρίνει εάν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας, με τους πέντε εμπλεκόμενους να παραμένουν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Στο «κάδρο» των ερευνών το διπλανό εργοτάξιο

Η δικαστική και τεχνική έρευνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν το κτήριο στο να σωριαστεί σαν χάρτινος πύργος παραμένει ορθάνοιχτη. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών και των πραγματογνωμόνων στρέφονται ευθέως στις βαριές εργασίες που εκτελούνταν στο όμορο οικόπεδο, όπου είχε προγραμματιστεί η ανέγερση μιας νέας, πολυώροφης πολυκατοικίας.

Οι ειδικοί που έχουν αναλάβει την πραγματογνωμοσύνη εστιάζουν πλέον σε συγκεκριμένα τεχνικά δεδομένα, όπως ο τρόπος, τα μηχανήματα και η ένταση με την οποία γίνονταν οι εκσκαφές και οι κατεδαφίσεις στο διπλανό οικόπεδο.

Επιπλέον, εξετάζεται εξονυχιστικά αν είχαν ληφθεί (και σε ποιο βαθμό) τα απαραίτητα έργα συγκράτησης των πρανών και προστασίας των θεμελίων του διπλανού κτηρίου, ενώ αναλύεται η στατική επάρκεια και η φθορά που ενδεχομένως παρουσίαζε η τετραώροφη πολυκατοικία πριν από τη μοιραία στιγμή της κατάρρευσης.

Η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται να κρίνει το αν και σε ποιους θα αποδοθούν ποινικές ευθύνες για την καταστροφή των περιουσιών των ενοίκων.