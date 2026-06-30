Σοβαρές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα, με μαρτυρίες να περιγράφουν ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης του κτηρίου λίγες ώρες πριν την πτώση του.

Κόρη ιδιοκτήτριας διαμερίσματος ανέφερε ότι νωρίς το πρωί της Τρίτης εντοπίστηκε μεγάλη ρωγμή, ενώ το κτήριο παρουσίαζε ήδη κλίση περίπου 5%, η οποία μέσα σε μία ώρα αυξήθηκε στο 15%.

Όπως περιέγραψε, «Το κτήριο έγερνε. Η επέμβαση όλων των Αρχών ήταν υποδειγματική, σε αντίθεση με κάποιων άλλων και ως αποτέλεσμα, έπεσε το σπίτι μας». Η μητέρα της, που διέμενε στον πρώτο όροφο, αντιλήφθηκε τριξίματα περίπου στις 09:00–10:00 στη μεσοτοιχία.

Παράλληλα, στο διπλανό οικόπεδο πραγματοποιούνταν εργασίες κατεδάφισης και ανέγερσης νέας πολυκατοικίας, στοιχείο που – σύμφωνα με τις μαρτυρίες – συνδέεται με την αστάθεια του κτηρίου.

Η οικογένεια ενημέρωσε άμεσα μηχανικό, ο οποίος έσπευσε στο σημείο και, όπως αναφέρεται, προχώρησε σε εκκένωση του κτηρίου πόρτα–πόρτα, κρίνοντας την κατάσταση επικίνδυνη.

Η ίδια μάρτυρας περιέγραψε και τη χαρακτηριστική φράση που ειπώθηκε από μηχανικό του εργοταξίου που βρισκόταν δίπλα:

«Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει», όταν επισημάνθηκε η κλίση του κτηρίου.

Όπως σημειώθηκε, η φράση αυτή ειπώθηκε λίγο πριν την τελική κατάρρευση της πολυκατοικίας, η οποία είχε ήδη εκκενωθεί εγκαίρως, αποτρέποντας τραγικότερο απολογισμό.