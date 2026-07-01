Βίντεο/Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Στο κατώφλι του εισαγγελέα στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 1η Ιουλίου, οι πέντε συλληφθέντες για την πρωτοφανή κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τους δύο ιδιοκτήτες του οικοπέδου (οι οποίοι είναι μηχανικοί και μέτοχοι της εταιρείας που είχε αναλάβει το project), δύο υπεύθυνους μηχανικούς και τον εργολάβο του έργου.

Οι πέντε άνδρες, που πέρασαν το βράδυ τους στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά πολεοδομικές παραβάσεις και παραβιάσεις των κανόνων οικοδομικής.

«Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε»

Συγκλονιστικές είναι οι καταγγελίες συγγενών και ενοίκων της πολυκατοικίας που κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ώρες πριν το περιστατικό, οι κάτοικοι είχαν παρατηρήσει έντονη κλίση στο κτήριο και εμφάνιση ρωγμών, αποτέλεσμα των κραδασμών από τις διπλανές εργασίες.

Όταν έντρομοι ζήτησαν εξηγήσεις από τους υπεύθυνους του εργοταξίου της νέας πενταώροφης πολυτελούς πολυκατοικίας, ένας εκ των μηχανικών επιχείρησε να υποβαθμίσει τον κίνδυνο. Ειρωνευόμενος τις ανησυχίες τους, φέρεται να τους απάντησε χαρακτηριστικά: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε». Λίγες ώρες αργότερα, οι περιουσίες επτά οικογενειών μετατρέπονταν σε έναν σωρό από μπάζα.

Το βάθος των θεμελίων και η… διαρροή

Οι Αρχές και οι εμπειρογνώμονες προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της καταστροφής. Αν και οι πρώτοι έλεγχοι δείχνουν πως οι άδειες και οι μελέτες του έργου ήταν τυπικά νόμιμες, η έρευνα εστιάζει πλέον σε δύο βασικά σενάρια.

Συγκεκριμένα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο τα θεμέλια της υπό ανέγερση πολυκατοικίας να σχεδιάστηκαν και να σκάβονταν σε πολύ μεγαλύτερο βάθος από εκείνα του παλαιού κτηρίου. Η υποσκαφή αυτή εκτιμάται ότι αποσταθεροποίησε το έδαφος, προκαλώντας τη μοιραία κλίση.

Από την πλευρά τους, οι συλληφθέντες αρνούνται την κατασκευαστική υπαιτιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζουν ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε διαρροή σε αγωγό, η οποία αποσάθρωσε κρυφά το υπέδαφος στο σημείο της εκσκαφής, καθιστώντας το ασταθές.

Νύχτα στα χαλάσματα για τους ενοίκους

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τους κατοίκους των επτά διαμερισμάτων σε κατάσταση σοκ. Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Αθηναίων άνοιξε άμεσα τη «Λέσχη Φιλίας» στα Πετράλωνα για να τους προσφέρει στέγη, πολλοί ένοικοι αρνήθηκαν να απομακρυνθούν και πέρασαν όλη τη νύχτα πάνω στα συντρίμμια, προσπαθώντας να διαφυλάξουν ό,τι απέμεινε από τους κόπους μιας ζωής.

Ευτυχώς, από την κατάρρευση δεν υπήρξε κανένας ανθρώπινος τραυματισμός. Ωστόσο, η αγωνία χτυπά κόκκινο για μία οικογένεια, η οποία συνεχίζει να ψάχνει τον σκύλο της μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το άτυχο ζώο έχει εγκλωβιστεί στα χαλάσματα.

Βοήθημα 3.000 ευρώ στις οικογένειες

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέας Γραμματικοκογιάννης, δήλωσε πως η δημοτική αρχή βρίσκεται στο πλευρό των πληγέντων. Ως ένα πρώτο μέτρο άμεσης ανακούφισης, αναμένεται να δοθεί στις οικογένειες οικονομικό βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τον ορισμό της πλήρους και τελικής αποζημίωσής τους.

Οι καταθέσεις των «πέντε» στην Ευελπίδων αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς η δικαιοσύνη καλείται να δώσει απαντήσεις για το πώς ένα ιδιωτικό έργο οδήγησε στην ισοπέδωση μιας ολόκληρης πολυκατοικίας στην καρδιά της Αθήνας.