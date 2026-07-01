Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Aρχών και των εμπειρογνωμόνων για τα αίτια που οδήγησαν στην ξαφνική κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης, στα Πετράλωνα. Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που στο όμορο οικόπεδο βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη βαριές εργασίες κατεδάφισης και εκσκαφών για την ανέγερση νέας οικοδομής.

Οι ειδικοί εστιάζουν πλέον στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνταν τα έργα, την επάρκεια των μέτρων αντιστήριξης που είχαν ληφθεί, αλλά και την πρότερη στατική κατάσταση του παλαιού κτηρίου που κατέρρευσε.

Το χρονικό των αδειοδοτήσεων του νέου έργου

Δίπλα ακριβώς από την πολυκατοικία που κατέρρευσε, πραγματοποιούνταν εργασίες αποξήλωσης ενός διώροφου κτίσματος, με σκοπό να ανεγερθεί στη θέση του μια νέα, σύγχρονη πενταώροφη πολυκατοικία.

Η άδεια κατεδάφισης για το κτήριο εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024 και είχε λάβει την έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα. Το υφιστάμενο διώροφο κτίσμα που κατεδαφίστηκε είχε ισόγειο κατάστημα και ισόγεια αποθήκη, εμβαδού 213 τ.μ. Σύμφωνα με την άδεια, είχε ανεγερθεί το 1956.

Η άδεια κατεδάφισης ανανεώθηκε μισό έτος αργότερα, τον Ιούλιο του 2025 καθώς η ιδιοκτησία άλλαξε χέρια. Κατόπιν τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εκδόθηκε αρχικά η προέγκριση και κατόπιν (τον Μάρτιο του 2026) η οικοδομική άδεια για την ανέγερση πενταώροφης πολυκατοικίας με υπόγειο και σοφίτα, στη θέση του παλαιότερου κτηρίου.

Τα σενάρια που εξετάζονται – Το ζήτημα των εκσκαφών και της αντιστήριξης

Ο πολιτικός μηχανικός και γεωλόγος Κώστας Σαχμπάζης έθεσε τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων, εξηγώντας τη σημασία της γεωτεχνικής προετοιμασίας, μιλώντας στην ΕΡΤ: «Πριν από οποιαδήποτε θεμελίωση απαιτούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η φέρουσα ικανότητα του εδάφους, όσο και η προστασία των γειτονικών κτηρίων από πιθανές καθιζήσεις».

Σύμφωνα με τον κ. Σαχμπάζη, αυτό ακριβώς φαίνεται να αποτελεί το «κλειδί» στην περίπτωση της οδού Αλκμήνης 22. Οι ειδικοί του κλάδου υπογραμμίζουν ότι σε τέτοιου είδους αστικά εργοτάξια, τα έργα αντιστήριξης είναι απολύτως απαραίτητα και ζωτικής σημασίας, ειδικότερα όταν οι εκσκαφές προχωρούν σε βάθος μεγαλύτερο από εκείνο των θεμελίων των όμορων, προϋπαρχόντων κτηρίων.

Η «γήρανση» των υλικών και η παλαιότητα της πολυκατοικίας

Παράλληλα με τις ευθύνες του εργοταξίου, οι ειδικοί εξετάζουν και τον παράγοντα της στατικής επάρκειας της ίδιας της πολυκατοικίας που κατέρρευσε. Πρόκειται για ένα παλαιό κτήριο, το οποίο είχε κατασκευαστεί δεκαετίες πριν, χωρίς την πρόβλεψη και την εφαρμογή των σύγχρονων, αυστηρών αντισεισμικών κανονισμών.

Η φυσική φθορά του χρόνου, η διάβρωση και η γήρανση των δομικών υλικών ενδέχεται να είχαν μειώσει δραματικά την αντοχή του φέροντος οργανισμού του κτηρίου.

Όπως επισήμανε σχετικά ο Βασίλης Παπαδόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, οι σεισμοί αλλά και η διαρκής καταπόνηση που υπέστη το κτήριο στο πέρασμα των δεκαετιών, είναι πολύ πιθανό να είχαν προκαλέσει ήδη σοβαρές, «βουβές» ρηγματώσεις στον σκελετό του.

Οι έρευνες για τον ακριβή καταλογισμό των ευθυνών και τον προσδιορισμό των αιτιών που οδήγησαν στο παρ’ ολίγον μοιραίο ατύχημα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.