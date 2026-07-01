Συγκλονιστικά είναι τα νέα ευρήματα γύρω από το χρονικό της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, καθώς αποδεικνύεται πως υπήρχαν σαφή σημάδια για τον επικείμενο κίνδυνο. Όπως προκύπτει από τις τελευταίες πληροφορίες, ένας ιδιώτης πολιτικός μηχανικός –ο οποίος είχε κληθεί από συγγενή διαμερίσματος για να αξιολογήσει το κτήριο– είχε διαπιστώσει από νωρίς το πρωί τη σοβαρότητα της κατάστασης, αντιλαμβανόμενος ότι ο κίνδυνος ήταν πολύ μεγαλύτερος από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Το γραπτό μήνυμα-ντοκουμέντο πριν την κατάρρευση

Η κρίσιμη αποτύπωση της κατάστασης έγινε στις 08:45 το πρωί. Ο μηχανικός, αφού τράβηξε φωτογραφίες από το σημείο της διαρροής και τις εμφανείς ζημιές, απέστειλε ένα γραπτό μήνυμα που αντανακλούσε την ανησυχία του:

«Καλημέρα. Η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι».

Το συγκεκριμένο μήνυμα, το οποίο παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, αποτελεί γραπτή απόδειξη πως το πρόβλημα είχε ήδη διογκωθεί, με τον ειδικό να εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για τη σταθερότητα του κτηρίου.

Σημειώνεται ότι στη γλώσσα των μηχανικών, το «ντουλάπι» είναι μια ειδική κατασκευή που χρησιμοποιείται για να στηρίζει το έδαφος και τα γειτονικά κτήρια ώστε να μην καταρρεύσουν. Η διαρροή πιθανότατα αφορούσε λύματα που είχαν μαλακώσει το έδαφος και το έκαναν πιο ασταθές.

Πώς αποφεύχθηκε η εκατόμβη θυμάτων

Η σωτήρια απόφαση για άμεση απομάκρυνση των κατοίκων ήταν εκείνη που απέτρεψε μια ανείπωτη τραγωδία. Μόλις λίγη ώρα μετά την απομάκρυνση των ενοίκων, η πολυκατοικία σωριάστηκε σε ερείπια μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Σημειώνεται ότι το περιστατικό συνέβη την ώρα που στο εφαπτόμενο οικόπεδο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες για την ανέγερση νέας οικοδομής.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δικαστική έρευνα

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει οι υπεύθυνοι του έργου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα (ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργάτες), αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παραβίαση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Αν και οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, η δικαστική έρευνα από την Εισαγγελία παραμένει σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών.