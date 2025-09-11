Σοβαρό περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί (11/09), σε Λύκειο στα Πετράλωνα, όταν τέσσερα άτομα επιτέθηκαν σε έναν 17χρονο μαθητή στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες, δύο 18χρονοι (γεννηθέντες το 2007), ένας 19χρονος και ένας ακόμη άγνωστος, προσέγγισαν τον ανήλικο, τον χτύπησαν και τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο.

Η παρέμβαση των καθηγητών κατάφερε να αποτρέψει τα χειρότερα, αναγκάζοντας τους δράστες να αποχωρήσουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο κατέφθασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές υπόπτων.

Ο μαθητής και η μητέρα του κατέθεσαν μήνυση στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ενηλίκων Ακροπόλεως.

Οι τρεις από τους τέσσερις δράστες είναι γνωστοί του θύματος, ενώ η μητέρα του ενός, έχει ήδη εντοπιστεί και προσαχθεί για κατάθεση.