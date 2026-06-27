Περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής στην πύλη Ε4 του λιμένα Πειραιά, κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού επιβατηγού-ταχυπλόου πλοίου με κυπριακή σημαία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Ειδικότερα, κατά τον εφοδιασμό του Ε/Γ-Τ/Χ πλοίου με καύσιμα από βυτιοφόρο όχημα, αποσυνδέθηκε μεταλλικός σύνδεσμος του σωλήνα τροφοδοσίας, με αποτέλεσμα την εκτόξευση πετρελαίου στον αριστερό καταπέλτη του πλοίου. Από το περιστατικό διαβράχηκαν και επιβάτες που επιβιβάζονταν εκείνη τη στιγμή στο ταχύπλοο.

Η διαρροή προκάλεσε ρύπανση έκτασης περίπου 30 τετραγωνικών μέτρων στην προβλήτα, ενώ στη θαλάσσια περιοχή ελλιμενισμού του πλοίου εντοπίστηκαν διάσπαρτες αυτοδιαλυόμενες ιριδίζουσες κηλίδες συνολικής έκτασης περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν μέλη του πληρώματος του πλοίου και προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας αντιρρύπανσης, τα οποία προχώρησαν σε εργασίες απορρύπανσης στην ξηρά. Παράλληλα, δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τρία ιδιωτικά σκάφη πραγματοποίησαν μηχανικές αναδεύσεις στη θαλάσσια περιοχή, με το Λιμενικό να αναφέρει ότι τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων ήταν ικανοποιητικά.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος, συνελήφθησαν ο οδηγός του βυτιοφόρου οχήματος και ο Α΄ Μηχανικός του επιβατηγού-ταχυπλόου πλοίου.