Μεγάλες αποκλίσεις, οι οποίες φτάνουν έως και τα 30 λεπτά το λίτρο, καταγράφονται στην ελληνική αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, δημιουργώντας σημαντικές ανισότητες στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Βάσει των επίσημων καταγραφών του υπουργείου Ανάπτυξης, η πανελλαδική σταθμισμένη μέση τιμή διαμορφώνεται στα 1,564 ευρώ ανά λίτρο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ωστόσο σε αρκετούς νομούς η επιβάρυνση για τους καταναλωτές είναι αισθητά υψηλότερη.

Πού «καίει» περισσότερο το πετρέλαιο

Πρωταθλήτρια στην ακρίβεια αναδεικνύεται η Αιτωλοακαρνανία, με τη μέση τιμή να αγγίζει τα 1,824 ευρώ/λίτρο (26 λεπτά πάνω από τον εθνικό μέσο όρο).

Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 1,750 ευρώ, η Φωκίδα με 1,650 ευρώ και οι Κυκλάδες με 1,646 ευρώ.

Υψηλό κόστος καταγράφουν το Ηράκλειο (1,616 ευρώ), η Κέρκυρα (1,610 ευρώ) και η Ξάνθη (1,600 ευρώ).

Πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο κινούνται ακόμη τα Ιωάννινα (1,590 ευρώ), η Λακωνία και η Φλώρινα (1,585 ευρώ), η Χίος (1,584 ευρώ), καθώς και η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Μαγνησία και τα Χανιά (1,582 ευρώ).

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι υψηλές χρεώσεις δεν είναι αποκλειστικό φαινόμενο των νησιών, αλλά επιβαρύνουν εξίσου και ηπειρωτικές περιοχές.

Οι περιοχές με τις χαμηλότερες τιμές

Στον αντίποδα, η πλέον οικονομική περιοχή είναι η Δράμα, με μέση τιμή 1,523 ευρώ/λίτρο, ενώ ακολουθεί η Αττική με 1,526 ευρώ.

Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται επίσης στην Εύβοια (1,538 ευρώ), την Κορινθία (1,541 ευρώ), καθώς και σε Άρτα, Σέρρες και Λέσβο (1,542 ευρώ).

Στη Θεσσαλονίκη η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 1,543 ευρώ, ενώ σε Καστοριά και Σάμο αγγίζει τα 1,545 ευρώ.

Η διαφορά στο πορτοφόλι για 1.000 λίτρα

Οι αποκλίσεις αυτές μεταφράζονται σε σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις όταν πρόκειται για πλήρωση δεξαμενής. Για μια παραγγελία 1.000 λίτρων, ένα νοικοκυριό στην Αιτωλοακαρνανία καλείται να καταβάλει 1.824 ευρώ, την ώρα που στη Δράμα το αντίστοιχο κόστος ανέρχεται σε 1.523 ευρώ — μια διαφορά της τάξεως των 301 ευρώ για την ίδια ποσότητα.

Ενδεικτικά, στα Δωδεκάνησα τα 1.000 λίτρα κοστίζουν 1.750 ευρώ, στις Κυκλάδες 1.646 ευρώ, στο Ηράκλειο 1.616 ευρώ, στη Θεσσαλονίκη 1.543 ευρώ και στην Αττική 1.526 ευρώ.

Παρεμβάσεις και ελαφρύνσεις στην τιμή της αντλίας

Για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ανακοινώθηκε δέσμη μέτρων στήριξης που περιλαμβάνει συνολική μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κατά 40 λεπτά το λίτρο, σε συνδυασμό με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%.

Η μείωση στην αντλία προκύπτει από τη συνέργεια της κρατικής επιδότησης (20 λεπτά/λίτρο) και της πρόσθετης έκπτωσης από τα διυλιστήρια (20 λεπτά/λίτρο). Έτσι, η μέση τιμή διαμορφώνεται γύρω στα 1,55 ευρώ/λίτρο, αντί των 1,95 ευρώ που θα διαμορφωνόταν χωρίς τις παρεμβάσεις.

Για μια παραγγελία 500 λίτρων, το όφελος για τον καταναλωτή φτάνει τα 200 ευρώ, ενώ για παραγγελία 1.000 λίτρων η συνολική εξοικονόμηση ανέρχεται στα 400 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι τελικές τιμές θα επηρεαστούν από τις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών.

Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης

Παράλληλα με τις μειώσεις στην αντλία, ενισχύεται και το επίδομα θέρμανσης.

Ενδεικτικά:

– Νοικοκυριό που έλαβε πέρυσι 800 ευρώ, φέτος θα εισπράξει 1.040 ευρώ.

– Δικαιούχος επιδόματος 500 ευρώ, θα λάβει πλέον 650 ευρώ.

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης αυξάνεται από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ, ενώ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Η ενίσχυση καλύπτει διάφορες μορφές θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα, καυσόξυλα, πέλετ).

Χρονοδιάγραμμα αιτήσεων και πληρωμή προκαταβολής

Έναρξη αιτήσεων: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τις 10 Νοεμβρίου.

Καταβολή προκαταβολής: Η προκαταβολή (αυξημένη επίσης κατά 30%) προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, προσφέροντας οικονομική ανάσα πριν τις γιορτές.

Με τον συνδυασμό της μειωμένης τιμής και της ενισχυμένης επιδότησης, το πραγματικό κόστος για τους δικαιούχους εκτιμάται μεσοσταθμικά στα 1,35 ευρώ το λίτρο.

Τι ισχύει για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης

Οι ελαφρύνσεις επεκτείνονται και στα καύσιμα κίνησης, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους οδηγούς:

Diesel κίνησης: Κρατική επιδότηση 15 λεπτών/λίτρο συν επιπλέον έκπτωση από τα διυλιστήρια.

Αμόλυβδη βενζίνη (95 οκτ.): Επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο απευθείας στην αντλία.