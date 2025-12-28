Δελτίο Τύπου με το οποίο γνωστοποιεί ότι ο πελάτης του Ε. Σ., γνωστός τράπερ με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο IVAN GREKO, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές καθώς επέβαινε σε κλεμμένο όχημα, «δεν παραβίασε τους περιοριστικούς όρους της αποφυλάκισής του», καθώς «από τις 17.12.2025, έπαψε να ισχύει ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση (σ.σ. βραχιολάκι)», εξέδωσε ο δικηγόρος του Πέτρος Πανταζής.

«Τις τελευταίες ώρες, διακινούνται στα ΜΜΕ (προφανώς από επιλεκτικές «διαρροές» γνωστών – αγνώστων «πληροφοριοδοτών») ανυπόστατες φήμες , ότι δήθεν ο εντολέας μας κ. Ε. Σ., γνωστός με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο IVAN GREKO, «τελεί σε καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού, βάσει της υπ’ αριθμ. 168/2025 απόφασης του 25ου Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών» κλπ.

Προς αποφυγή συνέχισης της διάδοσης ψευδών πληροφοριών, σας γνωρίζουμε ότι, ήδη από 17.12.2025, ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), που είχε αρχικώς επιβληθεί στον εντολέα μας κ. Ε. Σ., έπαυσε να ισχύει και αντικαταστάθηκε με άλλους περιοριστικούς όρους, απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου της κατοικίας του.

Παρακαλούμε και απαιτούμε, μετά ταύτα, να μην αναπαράγονται ψευδείς ειδήσεις.

Πέτρος Πανταζής -Δικηγόρος»