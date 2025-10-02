Τροχαίο δυστύχημα με έναν 44χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του όταν το πατίνι στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με μηχανή σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος 44χρονος είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

Σύμφωνα με μαρτυρίες και τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, ο οδηγός της μηχανής που ενεπλάκη στο δυστύχημα εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας τον 44χρονο αβοήθητο στην άσφαλτο.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δικυκλιστή, ενώ υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.