Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, περίπου στις 14:30, όταν ένας 31χρονος επιτέθηκε σε μια 14χρονη, στην Πετρούπολη, κοντά σε στάση λεωφορείου.

Της επιτέθηκε σεξουαλικά

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ένας 31χρονος άνδρας, με καταγωγή από την Αίγυπτο, πλησίασε το μεσημέρι της Δευτέρας, περίπου στις 14:30, ένα ανήλικο κορίτσι, γεννημένο το 2012, στο τέρμα της οδού Μετεώρων στην Πετρούπολη.

Ο άνδρας πλησίασε την 14χρονη, άρχισε να τη θωπεύει σε διάφορα σημεία του σώματός της και την έριξε κάτω. Στη θέα ενός περαστικού, ο 31χρονος τράπηκε σε φυγή, αφού πρώτα της αφαίρεσε το κινητό της τηλέφωνο.

Συνελήφθη από την Αστυνομία – Σχηματίστηκε δικογραφία

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα ο 31χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και απόπειρα ασελγών πράξεων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.