Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (4/10) στην Πετρούπολη, έπειτα από σύγκρουση δύο μοτοσικλετών.

Ο 24χρονος αναβάτης της μίας μοτοσικλέτας, ο οποίος είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά και είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αττικόν», κατέληξε.

Στην άλλη μοτοσικλέτα επέβαιναν δύο ανήλικοι, ένα 17χρονο αγόρι και ένα 17χρονο κορίτσι. Οι δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύονται ελαφρά τραυματισμένοι.

Λόγω του τροχαίου είχε προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, από το ύψος της οδού Κωστή Παλαμά.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.