Στη σύλληψη του 17χρονου αναβάτη της μίας εκ των δύο μοτοσικλετών που ενεπλάκησαν στο θανατηφόρο δυστύχημα της Πετρούπολης προχώρησαν οι Αρχές λίγες ώρες μετά το συμβάν.

Ο νεαρός κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, μετά τη σφοδρή σύγκρουση που κόστισε τη ζωή σε έναν 24χρονο οδηγό.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Ολυμπίας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο 17χρονος επιχειρούσε αριστερή στροφή με τη μοτοσικλέτα του, όταν συγκρούστηκε με τη μηχανή που οδηγούσε ο 24χρονος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο συλληφθείς, καθώς και μία συνεπιβάτιδα της ίδιας ηλικίας.