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Στη σύλληψη του 17χρονου αναβάτη της μίας εκ των δύο μοτοσικλετών που ενεπλάκησαν στο θανατηφόρο δυστύχημα της Πετρούπολης προχώρησαν οι Αρχές λίγες ώρες μετά το συμβάν.
Ο νεαρός κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, μετά τη σφοδρή σύγκρουση που κόστισε τη ζωή σε έναν 24χρονο οδηγό.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Ολυμπίας.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο 17χρονος επιχειρούσε αριστερή στροφή με τη μοτοσικλέτα του, όταν συγκρούστηκε με τη μηχανή που οδηγούσε ο 24χρονος.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο συλληφθείς, καθώς και μία συνεπιβάτιδα της ίδιας ηλικίας.