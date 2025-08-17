Σοβαρό ατύχημα συνέβη σε πεζοπόρο στην περιοχή Νέδα του νομού Ηλείας το απόγευμα του Σαββάτου (16/8), καθώς γλίστρησε από μονοπάτι κοντά στους καταρράκτες και έπεσε σε γκρεμό. Ο Γάλλος τουρίστας, χτύπησε στο κεφάλι ωστόσο διατηρώντας τις αισθήσεις του, κατάφερε να ειδοποιήσει την Πυροσβεστική ζητώντας βοήθεια.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο των καταρρακτών της Νέδας 14 πυροσβέστες του Π.Κ. Κυπαρισσίας, του Π.Κ. Κρεσταίνων και της 6ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι κατάφεραν να τον διασώσουν και να τον βγάλουν με ασφάλεια από το δυσπρόσιτο κομμάτι σε ασφαλές σημείο.

Ο τραυματίας Γάλλος τουρίστας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, του δήμου Ζαχάρως Ηλείας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Δείτε βίντεο από τη διάσωση και τη μεταφορά του τραυματία

Πηγή: apohxos.gr