Στιγμές έντασης που θύμιζαν… Φαρ Ουέστ, εκτυλίχθηκαν στη Φλώρινα κατά τον καθαγιασμό των υδάτων, στον εορτασμό των Θεοφανίων.

Όσα συνέβησαν στον ποταμό Σακουλέβα προκάλεσαν αίσθηση και καταγράφηκαν σε βίντεο.

Στα πλάνα διακρίνονται οι συμμετέχοντες, που βούτηξαν στα παγωμένα νερά για να ανασύρουν τον Τίμιο Σταυρό, να σπρώχνονται έντονα, ενώ σε ορισμένες στιγμές δεν έλειψαν και οι χειροδικίες.

Για λίγα δευτερόλεπτα ο σταυρός περνά από χέρι σε χέρι, μέσα σε ένα σκηνικό έντασης, καθώς όλοι προσπαθούν να τον κρατήσουν πρώτοι. Ωστόσο, η κατάσταση εκτονώθηκε γρήγορα και το περιστατικό δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στο τέλος, οι συμμετέχοντες φάνηκαν να αφήνουν πίσω τους την ένταση, φιλώντας όλοι μαζί τον Τίμιο Σταυρό για να λάβουν την ευλογία του, που άλλωστε ήταν και ο λόγος για τον οποίο βούτηξαν στα παγωμένα νερά του ποταμού.

Σημειώνεται ότι το σκηνικό έγινε κατά τη διάρκεια του καθαγιασμού των υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανίων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, που βρέθηκε στην πόλη για τους εορτασμούς.