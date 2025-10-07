Στα χέρια πιάστηκαν μέσα σε αίθουσα κινηματογράφου στην περιοχή του Ρέντη δύο διαφορετικές παρέες ανθρώπων που πήγαν να δουν μία ταινία το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (07/10/25) με το επεισόδιο να συνεχίζεται και εκτός του κινηματογράφου.

Αιτία της συμπλοκής φέρεται να ήταν η φασαρία που έκανε ομάδα νεαρών, με τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα να διαμαρτύρονται.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μια ομάδα νεαρών, που σύμφωνα με μαρτυρίες είχαν ενοχλήσει με τη φασαρία τους κατά τη διάρκεια της προβολής, ήρθε στα χέρια με άτομα που ενοχλήθηκαν από την φασαρία μέσα στην αίθουσα.

Οι υπόλοιποι θεατές προσπάθησαν αρχικά να ηρεμήσουν τα πνεύματα, όμως μόλις ολοκληρώθηκε η ταινία, οι δύο ομάδες συνεπλάκησαν βίαια, ενώ αρκετοί παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να τις χωρίσουν.

Η ένταση δεν περιορίστηκε μέσα στο σινεμά, καθώς μετά την έξοδο από την αίθουσα η σύρραξη συνεχίστηκε.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, οι νεαροί κρατούσαν ακόμη και δύο τούβλα, με τα οποία φέρεται να επιχείρησαν να επιτεθούν σε όσους φώναξαν για την φασαρία τους ενοχλημένοι.

Το επεισόδιο δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις και στη συνέχεια οι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν.