Την άκρως επικίνδυνη ναρκωτική ουσία «σίσα» στις πιάτσες τοξικομανών κατηγορούνται ότι διακινούσαν δυο άτομα, τα οποία συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών. Ο 33χρονος Αφγανός και ο 50χρονος Βούλγαρος πιάστηκαν την ώρα που γινόταν το αλισβερίσι της κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας, χθες το βράδυ (3/11).

Συγκεκριμένα, «ο 50χρονος επιχείρησε να παραλάβει από τον 33χρονο μεγάλη ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας, όμως οι αστυνομικοί είχαν θέσει σε διακριτική επιτήρηση το εν λόγω σημείο».

Στις έρευνες που ακολούθησαν στα δυο σπίτια τους βρήκαν και κατέσχεσαν: 5 κιλά και 383 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης («σίσα»), το χρηματικό ποσό των 32.195 ευρώ, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, αυτοκίνητό και φορτηγό, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών και 2 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.