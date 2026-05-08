Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου του 73χρονου στην Πιερία. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Τετάρτης στο χωριό Κάτω Άγιος Ιωάννης, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα της Πιερίας.

Ο 73χρονος διέμενε μόνος του στην οικία του, δεν είχε ιατρικό ιστορικό και δεν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Αρχικά εκτιμήθηκε πως κατέληξε από παθολογικά αίτια, ωστόσο η ιατροδικαστής φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 73χρονος έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, είχε σπασμένα πλευρά και αιμάτωμα. Μάλιστα ο θάνατος του πρέπει να επήλθε 12 ώρες πριν, αφού βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του. Τώρα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, το πιο πιθανό σενάριο που ελέγχει η αστυνομία, είναι κάποιος καυγάς που είχε με κάποιον, ο οποίος τον άφησε και μετά από λίγο ο 73χρονος κατέληξε.

Με την ολοκλήρωση της εξέτασης, η ιατροδικαστής ενημέρωσε ότι ο θάνατος οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, καθώς αιτία αυτού αποτελούν οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που πιθανώς προκλήθηκαν από αντικείμενο.

Ως προς τον τόπο πρόκλησης των κακώσεων, εκτιμάται ότι είναι διαφορετικός του τόπου ανεύρεσης του 73χρονου, καθώς δεν εντοπίσθηκαν ίχνη αίματος.