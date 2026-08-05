Θλίψη έχει σκεπάσει την τοπική κοινωνία του Κίτρους Πιερίας από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση για τον άδικο χαμό του 33χρονου Μανώλη Κουντσίδη. Το νήμα της ζωής του άτυχου νέου κόπηκε απότομα λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε ένα βαρύ τροχαίο που σημειώθηκε στο 76ο χιλιόμετρο της παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης – Θεσσαλονίκης.

Ο 33χρονος κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο οδηγός της μηχανής έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Ο τραυματισμός του αναβάτη, δυστυχώς, αποδείχθηκε μοιραίος.

Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο οδηγός διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου δυστυχώς οι γιατροί απλά διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.