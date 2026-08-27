Την τελευταία του πνοή στη θάλασσα άφησε ένας 69χρονος με καταγωγή από τη Σερβία το μεσημέρι της Πέμπτης, 27 Αυγούστου, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τα νερά της Ολυμπιακής Ακτής στην Πιερία.

Μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό, σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε ο ναυαγοσώστης της παραλίας. Παρά τις άμεσες προσπάθειες που κατέβαλε για να τον κρατήσει στη ζωή, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ), ο άτυχος άνδρας δεν ανέκαμψε.

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 69χρονο και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Δυστυχώς, κατά την άφιξή του, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν, διενεργείται προανάκριση από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης, το οποίο υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.