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Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας 63 ετών, υπήκοος Γερμανίας, από την παραλία των Νέων Πόρων Πιερίας, το μεσημέρι της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου.

Αφού του παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.