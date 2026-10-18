Ο 41χρονος Χρήστος Αναστασιάδης και ο 58χρονος Θεολόγος Μαραντίδης ήταν τα δύο θύματα της σημερινής αεροπορικής τραγωδίας στην Πιερία.

Το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, οι δύο φίλοι επισκέφτηκαν την Αερολέσχη Πιερίας, στην Κονταριώτισσα, με σκοπό να δουν τον τόπο τους από ψηλά όπως πολύ συχνά έκαναν.

Δυστυχώς όμως, λίγο πριν τις 14:00, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πληροφορήθηκε για την πτώση του μονοκινητήριου αεροσκάφους και αμέσως έσπευσαν δυνάμεις στο σημείο. Ο Χρήστος ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών και πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας στα Canadair. Οι συγγενείς τον περιγράφουν ως έναν πολύ έμπειρο πιλότο.

«Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Έχουμε τον πόνο μας, είμαστε σε μεγάλο σοκ. Ο αδελφός μου έχει αφήσει οικογένεια πίσω του, δεν ξέρουμε ακόμα πως έγινε. Είχε εμπειρία ο αδελφός μου, πιλότος σε καναντέρ ήταν», είπε η αδελφή του, λίγες ώρες μετά την τραγωδία.

Ο πατήρ Γεώργιος, πατέρας του 41χρονου δήλωσε πως «ο γιος μας ήταν πολύ προσεκτικός. Τον έπαιρναν σε όλα τα αεροπλάνα από Γαλλία, από Ισπανία, παντού. Μόνιμος ήταν και πήγαινε και στη Αθήνα, βοηθούσε εκεί πέρα στις πυρκαγιές, μέρα-νύχτα στους δρόμους ήταν. Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα σε αυτό το σημείο».

Από την άλλη πλευρά, ο 58χρονος, Θεολόγος Μαραντίδης που επέβαινε μαζί με τον 41χρονο στο μοιραίο αεροσκάφος ήταν έμπορος από την Κατερίνη, χωρίς να έχουν γίνει περισσότερες πληροφορίες γνωστές για αυτόν.

Το χρονικό του τραγικού δυστυχήματος

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος ελαφρού τύπου, με τους δύο επιβαίνοντες, έπεσε στην Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας στην Πιερία. Τα δύο άτομα, ηλικίας 41 και 58 ετών, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, εκτός του αεροσκάφους.

Εικόνες από το τραγικό δυστύχημα:

Το Sting TL2000 τσέχικης κατασκευής εντοπίστηκε εντός κοίτης χειμάρρου, πλησίον του διαδρόμου προσγείωσης της Αερολέσχης Πιερίας.

Η ειδοποίηση στις Αρχές δόθηκε γύρω στις 13:50. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έφτασαν στην περιοχή εντόπισαν το αεροσκάφος σε ξερή κοίτη ποταμού, σε μικρή απόσταση από τον διάδρομο προσγείωσης της τοπικής Αερολέσχης.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκαν 2 άνδρες και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ύστερα από πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Κονταριώτισσα Πιερίας. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 18, 2026

Βίντεο από τα συντριμμία:

Άγνωστες παραμένουν προς το παρόν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγική πτώση.