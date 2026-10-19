Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών για τη διακρίβωση των αιτίων κάτω από τις οποίες κατέπεσε και συνετρίβη μονοκινητήριο αεροσκάφος κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας, στην Κονταριώτισσα.

Από τη σφοδρή συντριβή έχασαν τη ζωή τους ο 41χρονος πιλότος Χρήστος Αναστασιάδης, πατέρας τεσσάρων παιδιών και πολύ έμπειρος πιλότος Canadair της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και ο 58χρονος συνεπιβάτης Θεολόγος Μαραντίδης, ο οποίος βρισκόταν στο αεροσκάφος στο πλαίσιο «πτήσης εθισμού».

Οι ερευνητές εξετάζουν εξονυχιστικά τα συντρίμμια και συλλέγουν μαρτυρίες προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της τραγωδίας.

Η μοιραία «πτήση εθισμού» και τα θύματα της τραγωδίας

Η αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε κοντά στον διάδρομο προσγείωσης της Αερολέσχης Πιερίας, στην περιοχή της Κονταριώτισσας, βυθίζοντας στη θλίψη τις οικογένειες των δύο επιβαινόντων.

Θύματα του δυστυχήματος είναι:

Ο 41χρονος χειριστής Χρήστος Αναστασιάδης: Πατέρας τεσσάρων παιδιών, με μεγάλη πτητική εμπειρία στην Πολεμική Αεροπορία ως πιλότος σε πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair. Μάλιστα, είχε διατελέσει και επικεφαλής αποστολής σε επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών στην Ισπανία, διαθέτοντας πληθώρα ωρών πτήσης στο ενεργητικό του.

Ο 58χρονος συνεπιβάτης Θεολόγος Μαραντίδης: Πετούσε μόλις για δεύτερη φορά. Κατά πληροφορίες, στον 58χρονο άρεσαν οι πτήσεις και εξέταζε το ενδεχόμενο να παρακολουθήσει μαθήματα για την απόκτηση διπλώματος χειριστή.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε με το ιδιωτικό αεροσκάφος του 41χρονου πιλότου και αποτελούσε την αποκαλούμενη «πτήση εθισμού», μια καθιερωμένη διαδικασία γνωριμίας των ενδιαφερομένων με τη γενική αεροπορία και τα ελαφρά αεροσκάφη.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών τα αίτια της συντριβής

Οι ειδικοί πραγματογνώμονες και οι αεροπορικοί ερευνητές που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του δυστυχήματος επικεντρώνουν τις έρευνές τους σε δύο βασικούς άξονες:

Την τεχνική εξέταση των συντριμμιών: Στο σημείο της πτώσης συλλέγονται τα τμήματα του μονοκινητήριου αεροσκάφους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη, απώλεια ισχύος του κινητήρα κατά τη διάρκεια της πτήσης ή της διαδικασίας προσγείωσης-απογείωσης. Τη συλλογή μαρτυριών και επικοινωνιών: Μελετώνται οι συνομιλίες και οι καταθέσεις προσώπων που βρίσκονταν στο πεδίο ή είχαν επικοινωνία με τους δύο άνδρες πριν από τη μοιραία πτώση.

Βίντεο από τα συντρίμμια του αεροσκάφους:

Σοκαρισμένες οι οικογένειες των θυμάτων

Οι συγγενείς του 41χρονου πιλότου βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να πιστέψουν την απώλεια του ανθρώπου τους, ο οποίος διέθετε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρίας.

Η αδελφή του εκλιπόντος δήλωσε συντετριμμένη:

«Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Έχουμε τον πόνο μας, είμαστε σε μεγάλο σοκ. Ο αδελφός μου έχει αφήσει οικογένεια πίσω του. Είχε εμπειρία ο αδελφός μου, πιλότος σε Canadair ήταν».

Παράλληλα, η μητέρα του 41χρονου ανέφερε:

«Δεν ξέρουμε και εμείς τι έγινε. Ήμουν στο σπίτι όταν το έμαθα αλλά δεν γνωρίζω κάτι. Είμαστε χάλια. Ο γιος μου ήταν πολύ επιμελής σε όλα του, στα πάντα».