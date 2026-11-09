Στη φυλακή οδηγείται 49χρονος, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη έξι ετών για το τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί τον Μάρτιο του 2023 στο Βαρικό Πιερίας, κατά τη διάρκεια αυτοσχέδιων αγώνων ταχύτητας με μοτοσικλέτες.

Από το δυστύχημα είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νεαροί, ηλικίας 22 και 20 ετών, ενώ ακόμη δύο άτομα, τότε 21 και 17 ετών, είχαν τραυματιστεί.

Για την ίδια υπόθεση καταδικάστηκε και 26χρονος μοτοσικλετιστής σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών. Η ποινή του, ωστόσο, ανεστάλη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε τους δύο κατηγορουμένους ένοχους για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο.

Ο 49χρονος καταδικάστηκε ως ηθικός αυτουργός, καθώς ήταν ιδιοκτήτης της μίας από τις δύο μοτοσικλέτες που συμμετείχαν στην «κόντρα». Στους δύο κατηγορουμένους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ στον 26χρονο αναγνωρίστηκε επιπλέον και το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το βράδυ της 10ης Μαρτίου 2023 δύο μοτοσικλετιστές αναμετρήθηκαν σε ευθεία περίπου 400 μέτρων, σε παράπλευρο δρόμο της ΠΑΘΕ, στο ύψος του Βαρικού.

Μετά την πρώτη «κόντρα», οι δύο αναβάτες κινήθηκαν αντίθετα στη διαδρομή, αναπτύσσοντας ξανά ταχύτητα. Κατά το κατηγορητήριο, εξεταζόταν το ενδεχόμενο να είχαν συνεννοηθεί για δεύτερο γύρο.

Κατά την επιστροφή, μία από τις μοτοσικλέτες συγκρούστηκε με μοτοποδήλατο τύπου «παπάκι» που είχε στο μεταξύ εισέλθει στη διαδρομή.

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν ο 22χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας και ο 20χρονος αναβάτης του μοτοποδηλάτου, ενώ δύο ακόμη νεαροί που βρίσκονταν στο σημείο ως θεατές τραυματίστηκαν.

Ο 49χρονος φέρεται να είχε παραχωρήσει στον 22χρονο τη μοτοσικλέτα του, μαζί με στολή αναβάτη.

«Άκουγα επί χρόνια τα ουρλιαχτά από τις μηχανές»

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο πατέρας του 20χρονου που έχασε τη ζωή του.

Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε για το δυστύχημα από νεαρούς που βρίσκονταν στο σημείο και έσπευσε στο νοσοκομείο, όπου κλήθηκε να αναγνωρίσει τον γιο του.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι επί χρόνια άκουγε από το σπίτι του τις μηχανές να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες στην περιοχή και υποστήριξε ότι τα «ραντεβού» για τις κόντρες οργανώνονταν μέσω εφαρμογών στα κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, συγκεντρώνονταν δεκάδες νεαροί από διαφορετικά χωριά, ενώ υποστήριξε ακόμη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε και στοιχηματισμός.

Για την απώλεια του γιου του ανέφερε ότι η ζωή της οικογένειας άλλαξε ολοκληρωτικά μετά το δυστύχημα.

«Το έκαναν για μόστρα»

Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε πληροφορηθεί το «ραντεβού» μέσω εφαρμογής στο κινητό του.

Περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές πριν από τη σύγκρουση, ανέφερε ότι κατά την επιστροφή των μοτοσικλετιστών βγήκαν στο οδόστρωμα τα μικρότερα δίκυκλα και ότι οι δύο αναβάτες επιτάχυναν, με τον έναν στη συνέχεια να μειώνει ταχύτητα.

Κατά την εκτίμησή του, οι μοτοσικλετιστές σκόπευαν να πραγματοποιήσουν ακόμη μία κόντρα.

Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Ο 26χρονος, απολογούμενος, ανέφερε ότι είχε επισκεφθεί το σημείο δύο ή τρεις φορές ως θεατής και ότι εκείνο το βράδυ συμμετείχε σε «κόντρα» για πρώτη φορά.

Αρνήθηκε ότι υπήρξε στοιχηματισμός και υποστήριξε ότι αρχικά δεν είχε σκοπό να τρέξει, αλλά τελικά πείστηκε μετά από συζήτηση με τον 22χρονο και τον συγκατηγορούμενό του.

Υποστήριξε επίσης ότι κατά την επιστροφή δεν γινόταν δεύτερη «κόντρα» και ότι ο ίδιος κινούνταν με περίπου 100-110 χλμ./ώρα, καταφέρνοντας να αποφύγει το μοτοποδήλατο.

Από την πλευρά του, ο 49χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη.

Παραδέχθηκε ότι η μοτοσικλέτα ήταν δική του, αλλά υποστήριξε ότι λόγω προβλήματος στη μέση δεν οδηγούσε και ότι είχε μεταβεί στην περιοχή για να συναντήσει γνωστούς του, χωρίς –όπως είπε– να γνωρίζει ότι στο συγκεκριμένο σημείο πραγματοποιούνταν αυτοσχέδιοι αγώνες.