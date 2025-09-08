Ρεπορτάζ: Γιάννης Τσίρος

Δύο μέρες πριν την σημερινή επίσκεψη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Πιερία, το υπουργικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε τον νομό, επ’ ευκαιρία της 89ης ΔΕΘ, δεν διαπίστωσε σημαντικά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και όσα τέτοια κατέγραψε βρήκαν την θέση τους σε μια εξαιρετικά λακωνική και γενικόλογη αναφορά, υπό το γενικό πνεύμα του «όλα καλά και στην συνέχεια ακόμη καλύτερα». Σήμερα, ο Πρόεδρος του ΑΣ ΠΕΣΚΟ, Ηλίας Γκρίνιας, περιέγραψε στον Σωκράτη Φάμελλο -και oncamera- ένα τεράστιο, άγνωστο πρόβλημα των ακτινιδιοπαραγωγών του Συνεταιρισμού και της Πιερίας: τα «φέσια» των εμπόρων.

Το ακτινίδιο Πιερίας είναι ονομαστό και περιζήτητο προϊόν, οι πωλήσεις ξεπερνούν κάθε χρόνο αυτές της προηγούμενης χρονιάς, η καλλιέργειά του επεκτείνεται ραγδαία, αλλά … σημαντικό ποσοστό παραγωγής προηγούμενων ετών, πουλήθηκε και δεν πληρώθηκε ποτέ. Οι παραγωγοί δικαιώθηκαν στα ελληνικά δικαστήρια, αλλά -ακόμα και για συναλλαγές του 2001- παραμένουν απλήρωτοι και ζητούν την αρωγή της Πολιτείας και του Νόμου. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κος Γκρίνιας, τα «φέσια» των εμπόρων, Ελλήνων και αλλοδαπών, μόνο προς γεωργούς του Συνεταιρισμού για αγορές ακτινιδίου, έφτασαν τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ και το «φέσωμα» συνεχίζεται, χωρίς οι κακοπληρωτές να έχουν το παραμικρό πρόβλημα να συνεχίζουν να εμπορεύονται ακόμη και σήμερα. Και φυσικά … να «φεσώνουν»…

Το πρόβλημα των παραγωγών πολλαπλασιάζεται αφού είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν δικαστικά έξοδα που προστίθενται στα «φέσια», αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τα προβλήματά τους, με αποτέλεσμα -την επόμενη χρονιά- να είναι ακόμη πιο ευάλωτοι έναντι των μεσαζόντων και των εμπόρων. Ο Πρόεδρος της ΠΕΣΚΟ περιέγραψε επίσης και τα άλλα προβλήματα της πιο δυναμικής ελληνικής καλλιέργειας και του πιο εξαγώγιμου προϊόντος μας σε ό,τι αφορά στην έλλειψη υποδομών αποθήκευσης και τυποποίησης, την παντελή απουσία στρατηγικού σχεδιασμού (όριο παραγωγής και πληθωρισμός της, άρδευση, κτλ.) που εκθέτουν το πιερικό ακτινίδιο σε σοβαρούς κινδύνους ή ακόμη και κατάρρευση.