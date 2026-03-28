Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου πιλότου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε μεγάλο βάθος στο «Πηγάδι του Διαβόλου». Βαρύ είναι το κλίμα στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Πώς έγινε η επιχείρηση

Διασώστες – δύτες καταδύθηκαν χρησιμοποιώντας ειδικά μείγματα αερίων στις φιάλες τους, για να προσεγγίσουν το σημείο. Εδώ και 4 ημέρες είχαν τοποθετηθεί ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες δέθηκαν σκοινιά υψηλής αντοχής.

«Ρεύμα τον ρούφηξε μέσα στην τρύπα»

Ο φίλος του 34χρονου περιέγραψε ενώπιον των Αρχών όσα συνέβησαν την Κυριακή (22/3), όταν οι δύο του αποφάσισαν να βουτήξουν στο «Πηγάδι του Διαβόλου». Όπως είπε, σύμφωνα με το MEGA, «αισθανόμασταν ότι υπάρχει ένα απαλό ρεύμα με ροή προς την είσοδο της σήραγγας. Ο 34χρονος είχε κάνει ελεύθερη κατάδυση σε αυτό, εγώ όχι» και υποστήριξε πως «σκοπός δεν ήταν να πάμε πιο βαθιά να συνεχίσουμε στην τρύπα γιατί έχει ένα φθαρμένο, σιδερένιο κιγκλίδωμα».

Στη συνέχεια ο 34χρονος δύτης «πλησίασε την είσοδο και την ξεπέρασε 1-2 μέτρα. Ξαφνικά τον βλέπω να γυρίζει το σώμα του και να κάνει χρήση του σκούτερ γιατί το ρεύμα άρχισε να τον παρασύρει προς τα μέσα. Γινόταν πιο δυνατό το ρεύμα και τον παρέσυρε στο εσωτερικό της σήραγγας. Είχαμε τρία μέτρα απόσταση και πριν προλάβω να αντιδράσω, μέσα σε δύο δευτερόλεπτα, τον είδα να χάνεται από το οπτικό μου πεδίο».

«Το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε»

«Αφού είδα ότι παρασύρθηκε κατάλαβα ότι χρειάζεται να καλέσω βοήθεια. Αναδύθηκα, βρήκα τρεις κοπέλες και έναν κύριο, τους είπα ότι ο φίλος μου παρασύρθηκε, τους ζήτησα να καλέσουν το 112 και ξανακατέβηκα με ένα σκοινί. Όταν έφτασα στα σιδερένια κιγκλιδώματα κρατήθηκα με το ένα χέρι και με το άλλο έβγαλα από την τσέπη μου το φουσκωτό μπαλόνι που είχα δεμένο με ένα καρούλι με λεπτό σκοινί και το άφησα να το παρασύρει το ρεύμα. Όση ώρα έκανα αυτή την προσπάθεια έβλεπα τον 34χρονο να κουνάει τον φακό του, αλλά δεν είχα καλή οπτική επαφή μαζί του. Το μπαλόνι έφτασε σε εκείνον. Έπιασε το σκοινί και εκείνη τη στιγμή τραβάω εγώ και τραβάει και εκείνος από την άλλη μεριά. Όμως το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε», περιέγραψε.

Ο 28χρονος θυμήθηκε πως «κατεβαίνοντας είδα ένα χοντρό σκοινί δεμένο στην κάθοδο του πηγαδιού». Τότε «ανέβηκα, το έκοψα από το πάνω σημείο που ήταν δεμένο, το κατέβασα στην τρύπα και του το έδωσα. Έπιασε το σκοινί και τραβούσε και εκείνος και εγώ. Κάποια στιγμή έκανε χρήση του σκούτερ και τον είδα να με πλησιάζει. Τον είδα που έκανε προσπάθεια αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο προς το μέρος μου και να ξεφύγει από τη δυνατή ροή του ρεύματος. Προσπάθησε αρκετά, για περίπου 40 λεπτά».

«Κινδύνευσα και εγώ – έσπασε το κάγκελο, άφησα το σκούτερ και την εφεδρική μπουκάλα»

Ο 28χρονος περιέγραψε πως «κάποια στιγμή κινδύνευσα και εγώ γιατί έσπασε το κάγκελο που κρατιόμουν και ευτυχώς κρατήθηκα από το διπλανό κάγκελο. Είχα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, δεν μπορούσα να παραμείνω άλλο σε αυτό το σημείο. Πριν αναδυθώ, άφησα το σκούτερ μου να παρασυρθεί μέσα στη σήραγγα μήπως καταφέρει με δύο σκούτερ ταυτόχρονα να βγει. Και επίσης άφησα να παρασυρθεί η εφεδρική μπουκάλα που είχα μαζί μου, μήπως μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει μέχρι να έρθει βοήθεια».

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 34χρονος αγνοούμενος δύτης, που ήταν έμπειρος στις καταδύσεις, κολυμπούσε μαζί με έναν ακόμη φίλο του το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου, στη θαλάσσια περιοχή στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, σε θαλάσσιο πηγάδι, βάθους 28 μέτρων, σύμφωνα με το Λιμενικό. Ο δεύτερος δύτης εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο και ενημέρωσε τις Αρχές, εκφράζοντας φόβους ότι ο 34χρονος είχε εγκλωβιστεί υποβρυχίως μέσα σε υποθαλάσσια σήραγγα. Πρόκειται για μια κάθετη υποθαλάσσια τρύπα, που μοιάζει με πηγάδι και βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι, σε σχετικά μικρή απόσταση από την ακτή. Η είσοδός του εντοπίζεται περίπου στα 10 με 12 μέτρα βάθος και κατεβαίνει σχεδόν κάθετα μέχρι τα 30 μέτρα, δημιουργώντας την αίσθηση ενός σκοτεινού τούνελ μέσα στη θάλασσα.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» είναι ένα υποθαλάσσιο φρέαρ στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, γνωστό για τα στενά πέρασματά του, τα επικίνδυνα ρεύματα και το αχανές σπήλαιο που κρύβει. Η κατάδυση φτάνει τα 30 μέτρα, ενώ η σήραγγα που ξεκινά από το φρέαρ, παραμένει εξερευνημένη μόνο σε ένα μικρό τμήμα της, το οποίο πιθανότατα συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.