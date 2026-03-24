Για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, νωρίτερα εντοπίστηκαν σε βάθος περίπου 30 μέτρων μια φιάλη οξυγόνου, ένα υποβρύχιο σκούτερ κατάδυσης και ένα βατραχοπέδιλο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα αντικείμενα ανήκουν στον αγνοούμενο ή στον φίλο που τον συνόδευε και κατάφερε να βγει στην ακτή.

Οι έρευνες για σήμερα ολοκληρώθηκαν και αναμένεται να συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Σημειώνεται ότι οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος εστιάζονται στο γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου», ένα υποθαλάσσιο σπήλαιο βάθους περίπου 28 μέτρων, με άνοιγμα διαμέτρου πέντε μέτρων. Το σημείο χαρακτηρίζεται από στενά περάσματα και πολύπλοκους λαβυρίνθους, που έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνα για τους δύτες.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου, όταν ο συνοδός δύτης κατάφερε να βγει μόνος στην επιφάνεια και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχέςότι ο 34χρονος πιθανώς παγιδεύτηκε μέσα σε υποθαλάσσια σήραγγα.

