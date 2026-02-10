Ένταση επικράτησε στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου εξελίσσεται η δίκη που αφορά τα βίντεο που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης.

Ειδικότερα, ενώ ο κ. Ψαρόπουλος ως μάρτυρας δεχόταν ερωτήσεις από τον Βασίλη Καπερνάρο, δικηγόρο της Interstar, προκλήθηκε επεισόδιο μέσα στη δικαστική αίθουσα ανάμεσα σε άνδρα που συνόδευε τον δικηγόρο και τους συγγενείς των θυμάτων.

Τότε η δίκη διεκόπη και εξερχόμενος της αίθουσας ο κ. Καπερνάρος είπε ότι «εμείς κάνουμε δίκη και όχι θέατρο» με αποτέλεσμα να υπάρξει αντίδραση από τον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα που δολοφονήθηκε το παιδί του στα Τέμπη.

Μάλιστα, όταν οι δύο τους συναντήθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο υπήρξε στιχομυθία με μεγάλη ένταση: «Πήγαινε κάνε απεργία», ακούγεται να λέει ο κ. Καπερνάρος στον Πάνο Ρούτσι, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, με τον τελευταίο να καταφέρεται κατά του δικηγόρου.

Δείτε το βίντεο: