Ένας 56χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κάνει όπισθεν στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης της Αττικής Οδού για πάνω από 1,5 χιλιόμετρο.

Τον οδηγό εντόπισε και συνέλαβε η Τροχαία Αττικής την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου κατά τις απογευματινές ώρες.

Δεν έφτανε μόνο το γεγονός ότι ο 56χρονος δημιουργούσε για μεγάλη απόσταση σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου. Διαπιστώθηκε και ότι η άδεια ικανότητας οδήγησης του είχε αφαιρεθεί τις 20 Οκτωβρίου για 30 ημέρες από τους αστυνομικούς, καθώς είχε βρεθεί να κάνει αντικανονική χρήση του κινητού τηλεφώνου.

Μετά και το νέο περιστατικό στην Αττική Οδό του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1.225 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για πάνω από έναν χρόνο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής