Ένα απίστευτο όσο και ανησυχητικό περιστατικό συνέβη στη Ζάκυνθο.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου έχει προσαχθεί ένας 14χρονος μαθητής Γυμνασίου του νησιού, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, πήγε σήμερα το πρωί στο σχολείο του, έχοντας μαζί του, εκτός από τα βιβλία του και ένα… πιστόλι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όπλο είδαν κάποιοι συμμαθητές του οι οποίοι τον κατήγγειλαν, με αποτέλεσμα να προσαχθεί στην Ασφάλεια Ζακύνθου.

Στο τμήμα έχει προσαχθεί και ο πατέρας του ανήλικου και αναμένεται απόφαση εισαγγελέα για το τι μέλλει γενέσθαι.

Πηγή: ΕΡΤ