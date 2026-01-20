Ένας παραδοσιακός κρητικός γάμος έγινε το Σάββατο στο Ηράκλειο και πιο συγκεκριμένα στις Κάτω Γούβες.

Ο γαμπρός έφτασε στην εκκλησία με παραδοσιακή φορεσιά και με συνοδεία μουσικών οργάνων, όπως προστάζει το έθιμο.

Οι καλεσμένοι ωστόσο σάστισαν, όταν αντίκρυσαν το αυτοκίνητο που μετέφερε στην εκκλησία τον γαμπρό, όπως γράφει η εφημερίδα Πατρίς.

Όχι πως δεν συνηθίζεται να σταθμεύουν στον περίβολο του ναού νεκροφόρες, αλλά για … άλλου είδους τελετές.

Ο γαμπρός όμως την επέλεξε για να τον μεταφέρει στον γάμο του.

Μάλιστα, φίλοι του ζεύγους ανέβασαν στο TikTok το σχετικό βίντεο, με τα σχόλια να είναι απολαυστικά.

Δείτε το βίντεο: