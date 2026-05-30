Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, 29 Μαΐου 2026, στο Πικέρμι, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 13χρονης μαθήτριας.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10:30 μ.μ. στη Λεωφόρο Μαραθώνος και συγκεκριμένα στη στροφή προς τη Διώνη, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε την ανήλικη κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το άτυχο κορίτσι και το μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.