Ανείπωτη τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Ζαγοράς Πηλίου: η είδηση του θανάτου ενός 9χρονου αγοριού που εντοπίστηκε από τους γονείς του χωρίς τις αισθήσεις του στο κρεβάτι του, το πρωί της Πέμπτης (28/5), έχει βυθίσει στη θλίψη τους κατοίκους της περιοχής.

Η μητέρα του παιδιού κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς.

Το αγόρι διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο του Βόλου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το 9χρονο παιδί, το οποίο αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας εκ γενετής, δεν τα κατάφερε.

Η ξαφνική απώλεια έχει βυθίσει στο πένθος και τους εκπαιδευτικούς του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγριάς, στο οποίο φοιτούσε ο μικρός μαθητής.

Για το περιστατικό έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

