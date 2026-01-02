Στον εντοπισμό οκτώ μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στη χώρα μας μέσω θαλάσσιας οδού, προχώρησαν τα ξημερώματα σήμερα, οι αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο εντοπισμός έγινε στην περιοχή Πλάκα Αφετών του Δήμου Νοτίου Πηλίου, σημείο όπου και στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί άτομα που φέρονται να έχουν εγκαταλειφθεί από διακινητές.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για οκτώ άτομα, πέντε γυναίκες, δύο παιδιά και έναν άνδρα. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, το οποίο συνεχίζει τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες επίσημες λεπτομέρειες, ενώ αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις από τις αρμόδιες Αρχές.