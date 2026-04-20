Συναγερμός έχει σημάνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις της Μαγνησίας, καθώς φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή του Νεοχωρίου Πηλίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει δασική έκταση με θαμνώδη βλάστηση και δέντρα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις ότι απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 39 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 2 πεζοπόρων τμημάτων και 14 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, στο σημείο συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ καθώς και μηχανήματα έργου, προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης.

