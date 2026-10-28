Οι εικόνες που μας έρχονται από το Πήλιο μετά την επέλαση της κακοκαιρίας είναι τραγικές. Ειδικότερα, στον Πλατανιά, όπου νωρίτερα ήχησε και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για τους δρόμους που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, τα νερά έχουν παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά τους.

Οι κάτοικοι στο δεξί τμήμα του οικισμού, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αποκλεισμένοι και είναι αδύνατο να μετακινηθούν.

Η επέμβαση της ΕΜΑΚ ήταν σωτήρια στην περίπτωση ενός τραυματισμένου κατοίκου. Ο άνδρας δεν μπορούσε να περάσει από τη μία πλευρά του χωριού στην άλλη και στην προσπάθειά του να ανοίξει ένα φρεάτιο για να απομακρύνει τα νερά που μπήκαν σπίτι του, τραυματίστηκε.

Βίντεο από την απομάκρυνση του τραυματισμένου άνδρα από τον Πλατανιά:

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ απομάκρυναν τον κάτοικο του Πλατανιά από τα σημείο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείου Βόλου.