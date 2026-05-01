Μετά από 45 χρόνια συνεχούς παρουσίας στους αιθέρες και χιλιάδες ώρες πτήσης, ένας από τους πιο έμπειρους κυβερνήτες της Aegean Airlines. o κυβερφνήτης Δημήτρης Γιαννουλάτος, πραγματοποίησε την τελευταία του προσγείωση, κλείνοντας έναν εμβληματικό κύκλο δράσης στην ελληνική αεροπορία.

Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δεν καταγράφει απλώς μια τυπική διαδικασία προσέγγισης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αλλά το απόσταγμα μιας ολόκληρης ζωής, αφιερωμένης στο καθήκον και την αγάπη για το πέταγμα.

Το τελευταίο «touchdown»

Η τελευταία πτήση δεν ήταν σαν τις άλλες. Στο πιλοτήριο, η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη. Καθώς το αεροσκάφος πλησίαζε στον διάδρομο προσγείωσης, ο κυβερνήτης, με τη χαρακτηριστική ηρεμία που προσφέρει η εμπειρία δεκαετιών, ακούμπησε για τελευταία φορά τους τροχούς στο έδαφος.

Μετά την ολοκλήρωση της πτήσης, ο ίδιος απευθύνθηκε στους ανθρώπους της εταιρείας και τους συναδέλφους του, φανερά συγκινημένος. Τα λόγια του, λιτά αλλά συνόψισαν μια πορεία που ξεκίνησε πριν από τεσσερισήμισι δεκαετίες: «Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα, αλλάζω τρόπο ζωής», είπε από τα μεγάφωνα του αεροσκάφους, υπογραμμίζοντας πως η αεροπορία δεν ήταν γι’ αυτόν μια απλή εργασία, αλλά η ταυτότητά του.

«Κύριες και κύριοι, αγαπημένοι μου επιβάτες, μετά από 45 χρόνια αυτή ήταν η τελευταία προσγείωση και την κάναμε μαζί. Εσείς αποτελούσατε πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι της πτήσης, άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν και μου εμπιστεύονται κάτι τόσο πολύτιμο» είπε στην αρχή του βίντεο. «Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλάζω τρόπο ζωής και εσείς ήσασταν μέρος της. Ήταν τιμή μου» είπε πριν οι επιβάτες από την καμπίνα του αεροσκάφους ξεσπάσουν σε χειροκροτήματα.

O ίδιος ήταν ο κυβερνήτης της Aegean που «πέταξε» ένα Airbus Α320 στο Αthens flying week προ ετών και εντυπωσίακε με τους ελιγμούς του.

Το Airbus Α320 της AEGEAN και το ελληνικό μαχητικό F-16 «ΖΕΥΣ» πέταξαν μαζί, δημιουργώντας εντυπωσιακό σχηματισμό και χαρίζοντας στους θεατές μοναδικές στιγμές. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά στην Ελλάδα, που ένα αεροσκάφος της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και ένα επιβατικό αεροπλάνο πέταξαν μαζί.