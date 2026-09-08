Σε ριζική αναμόρφωση της διαδικασίας έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, επιδιώκοντας να περιορίσει τις καθυστερήσεις και να κάνει ταχύτερη την παράδοση των πινακίδων στους ιδιοκτήτες οχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο έθεσε από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχετικές διατάξεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Νέα κίνητρα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και λοιπές διατάξεις».

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπουν την εγκαθίδρυση ενός σύγχρονου, ψηφιακού μοντέλου παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει τις μέχρι σήμερα γραφειοκρατικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στις Διευθύνσεις Μεταφορών. Στόχος είναι η δημιουργία ενός συστήματος που θα λειτουργεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, αυτοματοποίηση και διαφάνεια.

Τι αλλάζει

Στο επίκεντρο της νέας διαδικασίας βρίσκεται ένα αυτοματοποιημένο πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά όλα τα στάδια που σχετίζονται με τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, το σύστημα θα καλύπτει την παραγγελία και κατασκευή των πινακίδων, τη διαχείριση και χορήγησή τους, τις αντικαταστάσεις, τις πληρωμές, την εκκαθάριση του κόστους κατασκευής και αποστολής, την παραλαβή και εποπτεία τους, καθώς και τη δυνατότητα επιλογής αριθμού κυκλοφορίας.

Τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος θα έχει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν πινακίδες για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, φορτηγά ιδιωτικής χρήσης και μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα να ενταχθούν στο σύστημα και άλλες κατηγορίες οχημάτων, εκτός από εκείνες που εξαιρούνται ρητά από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Επιλογή αριθμού πινακίδας

Για όσους επιθυμούν να επιλέξουν συγκεκριμένο αριθμό κυκλοφορίας, προβλέπεται η καθιέρωση ειδικών παραβόλων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Τα ποσά θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία και τον συνδυασμό αριθμών που επιλέγεται.

Τα συγκεκριμένα παράβολα θα αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και θα καταγράφονται σε ξεχωριστό Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ).

Ανοικτό Μητρώο κατασκευαστών

Παράλληλα, δημιουργείται ανοικτό Μητρώο κατασκευαστών πινακίδων, με στόχο να ενισχυθούν η διαφάνεια και η ευελιξία στην προμήθεια.

Στο Μητρώο θα μπορούν να εγγράφονται νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, έπειτα από δημόσια πρόσκληση του υπουργείου. Δεν θα υπάρχει συγκεκριμένο ανώτατο όριο στον αριθμό των κατασκευαστών, ούτε διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των ενδιαφερομένων, εφόσον πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια εγγραφής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή θα είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Με την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος, οι πινακίδες που θα διατίθενται μέσω αυτού θα κατασκευάζονται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο.

Το ποσό που θα καταβάλλεται για την κατασκευή κάθε πινακίδας θα περιλαμβάνει τόσο το προκαθορισμένο κόστος του κατασκευαστή όσο και το κόστος λειτουργίας του ψηφιακού συστήματος.

Η αμοιβή που προβλέπεται για κάθε κατασκευαστή θα είναι δεσμευτική για όλους τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο, ενώ η εκκαθάριση και η απόδοσή της θα πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένα μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Υποχρεώσεις και κυρώσεις

Οι κατασκευαστές που θα εγγράφονται στο Μητρώο θα υποχρεούνται να παράγουν τις πινακίδες σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τις ηλεκτρονικές εντολές παραγωγής, τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα κατασκευής και παράδοσης, καθώς και όλες τις σχετικές απαιτήσεις.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών τους, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, μπορεί να επιβληθεί:

διοικητικό πρόστιμο από 10.000 έως 600.000 ευρώ, συνοδευόμενο από μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής εγγραφής,

προσωρινή αναστολή της εγγραφής ή

οριστική διαγραφή από το Μητρώο.

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, στις 09:00.

Οι σχετικές προτεινόμενες ρυθμίσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περιλαμβάνονται στα Άρθρα 38, 39 και 40 του σχεδίου νόμου.