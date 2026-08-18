Έντονο προβληματισμό προκαλεί στους καταναλωτές η νέα αύξηση του κόστους των καυσίμων, καθώς η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης έχει πλέον αγγίξει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, στην πλειονότητα των πρατηρίων της χώρας.

Η τάση αυτή αποτυπώνει την ευρύτερη νευρικότητα που επικρατεί στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Τα επίσημα στοιχεία για τις τιμές στην αγορά

Σύμφωνα με τα τελευταία καταγεγραμμένα δεδομένα του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης πανελλαδικά διαμορφώνονται ως εξής:

Αμόλυβδη 95 οκτανίων: 2,002 €/λίτρο

Αμόλυβδη 100 οκτανίων: 2,250 €/λίτρο

Diesel κίνησης: 1,996 €/λίτρο

Υγραέριο κίνησης (LPG): 1,957 €/λίτρο

Η ανατιμητική τροχιά αποτυπώνεται ήδη στις τιμές των διυλιστηρίων, με τους εκπροσώπους του κλάδου να εκφράζουν φόβους ότι οι επιβαρύνσεις θα μετακυλιστούν αμέσως στην τελική κατανάλωση.

Κυκλάδες: Πάνω από 2,25 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη

Εν μέσω θερινών διακοπών, το υψηλότερο κόστος ανεφοδιασμού καταγράφεται στα νησιά και δη στις Κυκλάδες, όπου η τιμή της αμόλυβδης έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,25 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης κινείται πλέον προς τα 2,23 ευρώ το λίτρο.

Στην ίδια ανοδική τροχιά βρίσκονται και άλλες νησιωτικές περιοχές, με τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, τα Δωδεκάνησα και τη Λέσβο να ακολουθούν σε επίπεδα τιμών, με σχετικά μικρές αποκλίσεις.

Λήξη των κυβερνητικών μέτρων στήριξης

Η πίεση στην αγορά εντείνεται, καθώς ολοκληρώνεται το πακέτο ελαφρύνσεων που είχε ανακοινωθεί για τον Αύγουστο. Η κρατική παρέμβαση, συνολικού ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, κάλυπτε επιπλέον έκπτωση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης (φτάνοντας συνολικά τα 15 λεπτά ανά λίτρο) με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Με τη λήξη της επιδότησης και χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης διεθνώς, οι καταναλωτές βρίσκονται εκτεθειμένοι σε νέες αυξήσεις.

Διεθνείς εντάσεις και άλμα στο πετρέλαιο Brent

Κύριος αιτιολογικός παράγοντας για τις ανατιμήσεις αποτελεί η εκ νέου κλιμάκωση της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η ολοκλήρωση της διμήνου περιόδου διαπραγματεύσεων χωρίς επίτευξη συμφωνίας, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα στις θαλάσσιες μεταφορές και τα χαμηλά αποθέματα ενέργειας, οδήγησαν την τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι (91,63 δολάρια), δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σκηνικό για την ευρωπαϊκή αγορά.