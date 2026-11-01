Προφυλακιστέος παραμένει ο 46χρονος Επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού που συνελήφθη στη Λευκάδα για τη σωρεία εμπρηστικών επιθέσεων. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος οδηγήθηκε στο Ναυτοδικείο του Ρουφ, ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να ολοκληρώσει την απολογία του την ερχόμενη Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.

Ο υπαξιωματικός κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της Παρασκευής έβαλε φωτιά σε ένα διαμέρισμα και αυτοκίνητα που ανήκαν σε πρώην συντρόφους του στην περιοχή της Γλυφάδας, ενώ εξετάζεται ως βασικός ύποπτος και για τρίτο εμπρησμό στο Νέο Ηράκλειο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παρελθόν του 46χρονου απασχολεί ήδη τις Αρχές, καθώς είχε μηνυθεί παλαιότερα από πρώην συντρόφους του για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Την ίδια ώρα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Με ρητή εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και σχετική απόφαση που υπέγραψε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο υπαξιωματικός έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Αμέσως μετά την επίσημη απαγγελία των κατηγοριών από τον στρατιωτικό Εισαγγελέα, αναμένεται να συγκληθεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΓΕΝ. Εκεί θα τεθεί επί τάπητος το ζήτημα της οριστικής απόταξης του Επικελευστή από τις Ένοπλες Δυνάμεις, μια πειθαρχική κύρωση που μπορεί να επιβληθεί ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της ποινικής του υπόθεσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.