Σταδιακή αποκατάσταση της δραστηριότητας του δικτύου της Pizza Fan αναμένεται από την Τετάρτη, στον απόηχο των πρόσφατων αποκαλύψεων για εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, σχεδόν το σύνολο των σημείων πώλησης ανοίγει ξανά τις πόρτες του, εκτός από περίπου πέντε με έξι καταστήματα, τα οποία οι ανεξάρτητοι ιδιοκτήτες τους επέλεξαν να διατηρήσουν κλειστά. Για το προσωπικό αυτών των συγκεκριμένων καταστημάτων, έχει προβλεφθεί άμεση ένταξη και απορρόφηση στο δυναμικό της μητρικής εταιρείας.

Οικονομική ασφυξία και οφειλές δεδουλευμένων

Παρά το θετικό βήμα της επαναλειτουργίας, αρκετά μέλη του προσωπικού εξακολουθούν να τελούν σε αναμονή για την εξόφληση των αποδοχών τους για τον μήνα Οκτώβριο.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, οι προηγούμενες εβδομάδες υπήρξαν εξαιρετικά πιεστικές, καθώς αναγκάστηκαν να καλύψουν βασικές βιοτικές ανάγκες, εξαντλώντας προσωπικές αποταμιεύσεις.

Παρ’ όλα αυτά, η δρομολόγηση της επανεκκίνησης δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για σταθεροποίηση της κατάστασης.

Καταγγελίες για πλασματική μερική απασχόληση

Την ίδια στιγμή, στο φως έρχονται σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας που επικρατούσαν πριν από τις εξελίξεις. Εργαζόμενοι αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι, ενώ στα επίσημα έγγραφα εμφανίζονταν ως τετράωροι υπάλληλοι, το πραγματικό καθημερινό τους πρόγραμμα ξεπερνούσε συχνά τις 13 ώρες συνεχούς απασχόλησης, αναδεικνύοντας ένα ευρύτερο καθεστώς αδήλωτης υπερεργασίας.

«Η κανονικότητα θα αποκατασταθεί άμεσα» επισημαίνει με ανακοίνωσή του το δικηγορικό γραφείο της Pizza Fan

«Η Pizza Fan επιστρέφει σε λειτουργία», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του συνηγόρου του ιδιοκτήτη της αλυσίδας και δικηγόρου της εταιρείας, Μιχάλη Μαρκουλάκου, που δημοσιεύτηκε την περασμένη Παρασκευή, με αφορμή την άρση της δέσμευσης των λογαριασμών όψεως της εταιρείας που αποφάσισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται:

«Η Pizza Fan επιστρέφει σε λειτουργία, μετά την απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να άρει την προσωρινή δέσμευση των λογαριασμών όψεως της εταιρείας για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την επανεκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη συνέχιση των συναλλαγών με εργαζομένους και συνεργάτες. Με την απόφαση αυτή, η Αρχή επιβεβαιώνει τη θεσμική της προσήλωση και επιδεικνύει ουσιαστική κοινωνική ευαισθησία, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και τη στήριξη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και αποτρέποντας τις ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που θα είχε η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της εταιρείας.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συναντήσεις, διεργασίες και την υποβολή όλων των νόμιμων εγγράφων προς την Αρχή. Ειδικότερα, επιτρέπει πληρωμές προς εργαζομένους, προμηθευτές, εκμισθωτές, ΔΕΚΟ και καταστήματα του δικτύου franchise, καθώς και την εξόφληση φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, δανείων και υποχρεώσεων leasing.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα είσπραξης από το σύνολο των πελατών της Pizza Fan και από πλατφόρμες παραγγελιών, όπως το efood και η Wolt. Τα έσοδα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών της εταιρείας και των καταστημάτων του δικτύου franchise.

Για την απρόσκοπτη διενέργεια των σχετικών συναλλαγών από τις τράπεζες, η ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΕΠΕ θα υποβάλει αναλυτικές καταστάσεις των εργαζομένων, των προμηθευτών, των εκμισθωτών και όλων των αντισυμβαλλομένων της. Παραμένουν οι περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και στη διανομή μερισμάτων και κερδών, ώστε τα κέρδη να παραμένουν στην εταιρεία και να ενισχύουν την οικονομική της θέση.

Η ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΕΠΕ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα προηγούμενα έτη. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, τα σχετικά ποσά είναι κατά πολύ χαμηλότερα από όσα έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Εκτιμά, επίσης, ότι οι αστοχίες που αποδίδει στην ταχύτητα της αρχικής διερεύνησης θα διορθωθούν το επόμενο διάστημα».

Ο δικηγόρος της εταιρείας, Μιχάλης Μαρκουλάκος, δήλωσε:

«Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τη Δικαιοσύνη και όλες τις αρμόδιες Αρχές που εισάκουσαν τις θέσεις μας. Η Αρχή, με προσήλωση στον θεσμικό της ρόλο και επίγνωση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών, κατέστησε εφικτή την επανεκκίνηση της επιχείρησης και την προστασία των θέσεων εργασίας. Η απόφασή της αποτρέπει τον κίνδυνο οικονομικής ασφυξίας και στηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας μιας εταιρείας με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Πιστεύουμε ότι η κανονικότητα στη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου Pizza Fan θα αποκατασταθεί άμεσα».

Νίκη Κεραμέως: «Στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην Pizza Fan και της διοίκησης για την προστασία των θέσεων εργασίας»

Με αφορμή την απόφαση αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών της Pizza Fan, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της επιχείρησης, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, υπογράμμισε την περασμένη Παρασκευή τη σημασία της εξέλιξης για την προστασία των εργαζομένων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως αναφέρει σε ανάρτησή της:

«Μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για την προστασία των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας τους, όσο συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της σοβαρής αυτής υπόθεσης.

Παραμένουμε σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και της Διοίκησης για την προστασία των θέσεων εργασίας».