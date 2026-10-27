Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση της γνωστής αλυσίδας εστίασης Pizza Fan, με τις καταθέσεις του επικεφαλής της επιχείρησης αλλά και του φερόμενου ως υπαρχηγού του κυκλώματος να κυριαρχούν στο δικαστικό μέγαρο.

Οι εξηγήσεις του ιδιοκτήτη για την εφαρμογή «κέρασμα»

Κατά την απολογία του, ο ιδρυτής και επικεφαλής του ομίλου παραδέχθηκε πως γνώριζε για την ύπαρξη της ειδικής επιλογής «κέρασμα» στο λογισμικό διαχείρισης των ταμείων σε ορισμένα καταστήματα. Όπως ισχυρίστηκε, μέσω του κεντρικού μηχανισμού διαχείρισης παραγγελιών υπήρχε η δυνατότητα παρακολούθησης των οικονομικών δεδομένων των καταστημάτων.

Παράλληλα, επέρριψε την ευθύνη για την εφαρμογή του συγκεκριμένου τρικ στους κατά τόπους υπευθύνους των σημείων πώλησης, υπογραμμίζοντας ότι τα έσοδα της κεντρικής εταιρείας διαμορφώνονταν βάσει των ποσών που δήλωνε επίσημα το κάθε κατάστημα.

Διαφοροποίηση από τον φερόμενο «υπαρχηγό»

Αντίθετη στάση τήρησε το στέλεχος που περιγράφεται στη δικογραφία ως το «νούμερο 2» του σχήματος. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ο κατηγορούμενος διαχώρισε τη θέση του, αναφέροντας πως μολονότι γνώριζε την ύπαρξη του εν λόγω μηχανισμού, είχε εκφράσει ρητά τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη μεθόδευση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο συνήγορός του, Νικόλας Αλετράς, επισημαίνοντας σε δηλώσεις του πως ο εντολέας του δεν διέθετε ούτε πρόσβαση στο λογισμικό ούτε αρμοδιότητα για τη λειτουργία ή τη διαχείρισή του.

Απόρριψη της κατηγορίας περί εγκληματικής οργάνωσης

Από την πλευρά του, ο βασικός κατηγορούμενος αντέκρουσε το κατηγορητήριο ως προς το σκέλος της εγκληματικής οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα είναι καθαρά φορολογικής φύσεως. Χαρακτήρισε άδικο τον συγκεκριμένο νομικό χαρακτηρισμό, κάνοντας αναφορά στο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα του ομίλου: πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας, 36 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσιες αποδοχές εργαζομένων, 15 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και ΦΠΑ, καθώς και σημαντικές εκροές προς εγχώριους προμηθευτές.

Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη συναινέσει ώστε τα κατασχεμένα και δεσμευμένα κεφάλαια να διοχετευθούν άμεσα στο ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη τυχόν οφειλών, χωρίς να περιμένει την τελεσιδικία της υπόθεσης.

Η πορεία των δικαστικών ενεργειών

Ο κύκλος των απολογιών είχε ανοίξει την προηγούμενη ημέρα, όταν οι πρώτοι δέκα κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι του Ανακριτικού Γραφείου. Και οι δέκα αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, στους οποίους περιλαμβάνονται κατά περίπτωση η επιβολή εγγυοδοσίας 5.000 ευρώ και η υποχρεωτική εμφάνιση στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση των υπόλοιπων 13 προσώπων που περιλαμβάνονται στον σχετικό φάκελο.