Ξεκίνησε η σταδιακή εξόφληση των οφειλόμενων αποδοχών προς το προσωπικό της αλυσίδας Pizza Fan, όπως έκανε γνωστό το πρωί του Σαββάτου (31/10) η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη διεργασίες, με στόχο να αποτραπεί το κλείσιμο των καταστημάτων και να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή τους συνέχεια.

Σε πλήρη ισχύ οι συμβάσεις – Καμία εντολή για παύση λειτουργίας

Σε τοποθέτησή της στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα», η υπουργός ξεκαθάρισε κατηγορηματικά ότι δεν έχει εκδοθεί καμία κρατική ή διοικητική απόφαση που να επιβάλλει το κλείσιμο της αλυσίδας. Επιπλέον, σημείωσε ότι ούτε από την πλευρά της επιχείρησης έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση αναστολής εργασιών.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όλες οι εργασιακές συμβάσεις παραμένουν ενεργές, διατηρώντας ακέραιη την υποχρέωση της εργοδοσίας να αποδίδει κανονικά τους μισθούς καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές προς τα ταμεία.

Βαριά πρόστιμα 730.000 ευρώ για αδήλωτη εργασία

Αναφερόμενη στους ελέγχους των εποπτικών αρχών, η κυρία Κεραμέως τόνισε ότι την τελευταία διετία πραγματοποιήθηκαν 165 επιθεωρήσεις στα καταστήματα της Pizza Fan, οι οποίες κατέληξαν στην επιβολή προστίμων που ξεπερνούν συνολικά τις 730.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ίδια, το κύριο βάρος των παραβάσεων αφορά περιπτώσεις αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας.

Όπως υπογράμμισε, η απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων συνιστά αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του υπουργείου, ανεξάρτητα από τις επιχειρηματικές εξελίξεις γύρω από το σήμα.

Κρίσιμο ραντεβού υπουργείου, εργαζομένων και διοίκησης την Τρίτη

Με πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας έχει προγραμματιστεί συνάντηση για την ερχόμενη Τρίτη με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και της εργοδοσίας, προκειμένου να καταγραφεί αναλυτικά η κατάσταση και να δρομολογηθούν λύσεις στα ανοιχτά ζητήματα.

Η κυρία Κεραμέως επισήμανε ότι καταγράφονται συγκεκριμένες ενέργειες για να μείνει ανοιχτό το δίκτυο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η βιωσιμότητα αυτών των προσπαθειών θα κριθεί στην πράξη.

Τι συμβαίνει με την υπόθεση των αρτοποιείων «Χωριάτικο»

Ερωτηθείσα σχετικά με την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», η επικεφαλής του υπουργείου Εργασίας εξήγησε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση παρουσιάζει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Αφορά μικρότερο αριθμό απασχολούμενων και ένα πλέγμα πολλαπλών εμπλεκόμενων εταιρειών, ενώ η έρευνα των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διευκρινίστηκε, ωστόσο, ότι και σε αυτή την περίπτωση δεν υφίσταται καμία διοικητική απόφαση ή εντολή που να επιβάλλει τη διακοπή της λειτουργίας των καταστημάτων.