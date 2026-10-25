Στελέχη της Pizza Fan εργάζονται αδιάκοπα για να αποκαταστήσουν τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου που λάμβανε τις παραγγελίες για τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, όπως και του λογισμικού της εταιρείας, προκειμένου η επιχείρηση να ξεκινήσει σταδιακά να επαναλειτουργεί.

Το τηλεφωνικό κέντρο και το λογισμικό είχαν κατασχεθεί από την οικονομική αστυνομία, ως τα βασικά πειστήρια για την υπόθεση φοροδιαφυγής των 35 εκατομμυρίων ευρώ που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Η λειτουργία των καταστημάτων της Pizza Fan δεν έχει διακοπεί οριστικά, όμως ουσιαστικά είναι αδύνατη λόγω της κατάσχεσης του τηλεφωνικού κέντρου. Υπενθυμίζουμε ακόμη, ότι καμία διοικητική αρχή δεν έχει δώσει εντολή για σφράγισμα της επιχείρησης.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η επιχείρηση δεν έχει διάδοχη διοίκηση, όμως διεξάγονται ανεπίσημες διαβουλεύσεις για την εξαγορά της Pizza Fan.

Χθες, Σάββατο 24 Οκτωβρίου έκανε συνέλευση το συνδικάτο επισιτισμού και ζητά τη διασφάλιση θέσεων εργασίας των 2.500 ανθρώπων που απασχολεί η αλυσίδα, την πληρωμή των δεδουλευμένων και τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προτεραιότητα αποτελεί η συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας, ώστε να μην χρειαστεί να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα προστασίας εργαζομένων.

Σε αναμμένα κάρβουνα 2.500 εργαζόμενοι

Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται περίπου 2.500 εργαζόμενοι στην αλυσίδα Pizza Fan, μετά τις συλλήψεις του ιδιοκτήτη Κωνσταντίνου Αντάρα και δεκάδων άλλων στελεχών των καταστημάτων πρόχειρου φαγητού σε όλη την Ελλάδα.

Πολλοί είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι σκέφτονται να κινηθούν νομικά εναντίον των αφεντικών της pizza fan, ώστε να διασφαλίσουν, όσο γίνεται, τις αποζημιώσεις και τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Η «Ζούγκλα», απευθύνθηκε στον εργατολόγο Διονύση Ρίζο ζητώντας του να φωτίσει τις πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης. Μιλώντας στη «Ζούγκλα», ο Διονύσης Ρίζος ανέφερε πως «η διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης δεν αρκεί για να λυθούν από μόνες τους οι συμβάσεις εργασίας».

Επίσης επισημαίνει ότι «Ακόμη και στην περίπτωση της αναστολής, η οποία ειδική αναστολή συμβάσεων αφορά συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία λύνονται νομολογιακά, δηλαδή το αιφνίδιο κλείσιμο της επιχείρησης από μόνο του και η διακοπή λειτουργίας δεν επιφέρει αυτομάτως λύση των συμβάσεων».

Ο γνωστός εργατολόγος τονίζει ότι: «Υπάρχει η δυνατότητα, λόγω της αναστολής, να μπουν οι εργαζόμενοι σε ειδικό καθεστώς διαθεσιμότητας, για τουλάχιστον τρεις μήνες, ή κάποια άλλη διαδικασία την οποία θα φροντίσει η πολιτεία να προφυλάξει τους συγκεκριμένους εργαζομένους».

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων καθώς και τις ευθύνες του εργοδότη ο κ. Ρίζος λέει: «Το κομμάτι το ότι η επιχείρηση αυτή τη στιγμή σταματάει να λειτουργεί γιατί υπάρχει η σοβαρή υπόθεση που προέκυψε με την ΑΑΔΕ, δεν αιτιολογεί τον εργοδότη απ’ το να καταγγείλει τις συμβάσεις ή να διακόψει τη σχέση εργασίας μονομερώς. Θα πρέπει να ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση το συνολικό πλαίσιο των κανόνων του εργατικού δικαίου και να προστατευτούν οι εργαζόμενοι».

Οι διαφορές της προσωρινής αναστολής και του οριστικού κλεισίματος

Εξηγώντας στη «Ζούγκλα» τη διαφορά μεταξύ των δύο καταστάσεων για τα δικαιώματα των εργαζομένων, ο κ. Ρίζος αναφέρει:

«Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας, ως αιτιολογημένη διαδικασία, ουσιαστικά δίνει μία περίοδο διαθεσιμότητας στον εργαζόμενο και καλύπτει εργαζόμενους που είχαν προσληφθεί έως τότε και χορηγούνται οι αποζημιώσεις τριών μηνών, όχι όμως πέραν αυτών».

Αντίθετα, στην περίπτωση του οριστικού λουκέτου: «Από ‘κει και πέρα, η πλήρης διακοπή εργασίας, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η καταγγελία των συμβάσεων, η χορήγηση των αποζημιώσεων και για να μπορούν οι εργαζόμενοι να μπουν στο ταμείο ανεργίας και να επιδοτηθούν».

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του κράτους, τονίζει: «Η πολιτεία θα πρέπει εδώ να παρέμβει και να δημιουργήσει ένα ειδικό πλαίσιο, γιατί βλέπουμε ότι πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο αφορά πολλές χιλιάδες εργαζομένων. Δεν μιλάμε, δηλαδή, για μεμονωμένες περιπτώσεις. Επομένως, πρέπει να ‘ρθει εδώ είτε με μορφή επιδότησης από τη ΔΥΠΑ είτε με κάποιο ειδικό καθεστώς, έτσι ώστε να προφυλάξει αυτούς τους εργαζόμενους».